确认首例社区传播新冠肺炎死亡病例 美国超市出现抢购

Trader Joe's的空货架

人民网旧金山2月29日电（记者邓圩）当地时间2月29日，随着官方消息宣布美国本土首例死亡病例、华盛顿州一名新型冠状病毒感染者死亡，在美国西海岸社区引起民众关切和部分慌乱。从西雅图到北加州旧金山湾区，南加州洛杉矶地区，29日超市人流明显增多，部分超市手纸、矿泉水和面条大米等食品销量达到近期最高，不少货架被买空。

在旧金山湾区福斯特特城的大型超市Costco，停车场人满为患、推车短缺，结帐的长龙摆到了中部货架之间，“我实在不理解为什么这么多人来买东西！”超市工作人员告诉记者，其实目前超市备货充足。

刚刚过去的一周，加州疾病预防控制中心（CDC）在首次出现未知来源病例以后，更新了检测指南，扩大了检测范围。一些之前不符合CDC制定的测试标准未进行检测的人员被重新纳入检测范畴。

刚刚发生美国本土首例新冠肺炎死亡病例的西雅图和华盛顿州金县，卫生官员杰弗里·杜钦（Jeffrey Duchin）博士证实了这一点，他说，50多岁的死者患有基础疾病，没有旅行史、也没有接触其他感染者，她一开始就不在美国疾控中心制定的检测标准范围之内。

美国疾病控制与预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德（Robert Redfield）博士说，表明该死者是通过社区传播而感染的。

美国疾病预防控制中心本周六表示，目前在美国至少有70例确诊病例。其中包括在日本“钻石公主”号游轮上感染的44人，3名从中国返回后发病的人和在美国本土发病的23人。

但华盛顿州的卫生官员表示，目前本地检测能力的不足而延迟了检测结果。

美国疾病预防控制中心表示希望在下周结束之前对每个州和地方卫生部门进行冠状病毒检测。美国食品药品监督管理局（FDA）也宣布了一项政策，允许某些实验室在FDA审查之前使用他们开发和检验过的病毒测试产品。

美国副总统彭斯公开呼吁普通民众不用戴口罩，希望将口罩留给病人和医护人员。而各种紧张消息还是带起一波小小的抢购潮。记者采访时看到，相对几乎所有的Costco人头攒动景象，另一家24小时食品日用品大型超市Safeway鲜有抢购，下午时分超市甚至也不用打开所有收银台。有意思的是另一家食品店Trader joe's 空了好些快餐食品架和罐头架，一位白人小伙子指着货架告诉记者，“你看，可能这个才是（抢购一空）原因。”货架留下的标签显示：76美分一罐。

记者观察发现，虽然各大超市销量不同程度增加，总体社区及民众并未过度惊慌。

Costco的水果货架

(责编：贾文婷、杨牧)