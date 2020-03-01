中国驻法国大使卢沙野访问普阿蓝大区

人民网马赛2月28日电（记者葛文博）2月27日至28日，中国驻法国大使卢沙野访问法国普罗旺斯—阿尔卑斯—蓝色海岸大区（普阿蓝大区），分别会见大区行政长官达荷杜、大区议会主席穆塞利埃和达飞集团董事长萨德，参观达飞集团，并亲切慰问当地侨胞和中资企业代表。驻马赛总领事陆慧英、使馆新闻参赞钱丽霞等陪同。

大区行政长官达荷杜、大区议会主席穆塞利埃热烈欢迎卢沙野大使到访，对中方抗击新冠肺炎疫情表示坚定支持，对中方防控措施取得积极成效表示赞赏，强调大区是进入欧洲的门户，希望进一步加强双方在工业制造、航空、旅游等领域的合作。

卢沙野感谢法方为中方抗疫提供的大力支持和援助，介绍了中方抗击疫情和复工复产进展情况，表示中方有信心打赢这场疫情防控阻击战，并努力实现既定的经济社会发展目标。疫情无国界，各国应加强合作，携手防控。地方合作是双边关系的重要组织部分。普阿蓝大区在航运、航空、科技、旅游等领域优势明显，与中国相关省市联系合作密切。希望大区为中资企业提供更多便利，相信未来双方合作前景将更加广阔。

在会见达飞集团董事长萨德时，卢沙野感谢达飞集团对中方抗击疫情的慰问和支持，赞赏集团同中方企业开展良好合作，希望集团在华业务不断拓展。卢沙野参观了达飞集团物流控制中心。

在同当地华侨华人和中资企业代表交流时，卢沙野详细了解大家在法工作生活情况和受疫情影响遇到的困难，为大家加油鼓劲，强调使馆将继续“以人为本”做好领事服务。华侨华人和中资企业代表感谢使馆长期以来的支持关怀，表示将克服疫情带来的暂时困难，继续为增进两国人民友谊、促进两国务实合作贡献力量。

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