中国驻尼日利亚大使发表属名文章：患难见真情

人民网阿布贾2月29日电（记者姜宣） 近日，尼日利亚主流媒体《领导者报》、《领航报》、《每日信报》、《新电讯报》、《人民报》、《蓝图报》、《高级时报》等先后刊发了驻尼日利亚大使周平剑题为《患难见真情》的署名文章。全文如下：

这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来在中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。世卫组织称其为 “头号公敌”。

在习近平主席坚强领导下，中方秉持人类命运共同体理念，全力以赴从源头上控制疫情，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，很多举措远超世卫组织建议和《国际卫生条例》要求。经过艰苦努力，疫情总体上得到控制，防控形势积极向好的态势正在拓展。正是由于中国采取了强有力的防控措施和付出巨大牺牲，才没有在国际上形成大规模扩散蔓延。我们有能力、有信心、有把握既彻底战胜疫情，又完成既定经济社会发展目标任务。

患难见真情。疫情暴发以来，国际社会给予中方宝贵支持援助，尼日利亚政府和人民以各种方式坚定支持中国抗疫。我们对此衷心感谢。布哈里总统公开声明，“中国为遏制新型冠状病毒肺炎疫情扩散蔓延所作努力，以及就此同国际机构和其他国家密切沟通协作，堪称典范。”“通过努力，打赢疫情防控阻击战只是时间问题。”团结一致，我们必将胜利。

目前在华外国公民的安全、健康和生活是有保障的。各方应冷静、理性、客观地看待疫情及中方防控工作，不必过度反应。世卫组织从专业角度作出权威评估，认为目前在武汉的外国人最安全的办法是继续留在当地，而不是仓促转移，因为转移过程中会面临新的不确定因素，增加疫情扩散风险。各国应遵循世卫组织专业化建议，引导本国公民在当地按照防疫规定做好防护。

中国政府高度重视在华外国人和留学生的安全和福祉。外交部坚持不懈地指导各地做好这项工作，尽一切努力为在华外国朋友排忧解难。中方会为维护尼日利亚在华公民的安全和健康采取一切必要和有效措施。

在加强信息通报方面，各地以发布公开信、疫情动态和防护知识、设立24小时多语种咨询热线等方式，并通过网站、微信、微博、电邮等多渠道，积极开展面向当地外国人的信息服务，保持公开透明。外国驻华领馆所在地省区市以召开通报会、视频连线等形式，向领事机构全面介绍疫情防控形势，耐心细致解答各种问题。

在做好生活保障方面，各地将做好外国人服务工作纳入基层政府和街道社区工作重点，保障外国人在生活、防疫、治疗等方面需求，尽力解决他们的合力关切。各地向领馆提供口罩、消毒液等防护物资，解决实际困难。

在全力救治外国患者方面，各地积极开展工作，确保他们及时得到治疗，给予细致关心爱护，帮助他们尽早恢复健康。目前没有尼日利亚在华公民染疫。

在做好外国留学生服务工作方面，中国政府像爱护自己的孩子一样爱护留学生群体，特别关心他们的生活和健康。许多省市领导以走访慰问或视频连线等方式关心留学生。多地高校实行网络教学、研发网上课程，丰富留学人员学习生活。各地高校为外国留学人员分发口罩等防护物资，保障食堂用餐或提供订餐送餐服务。各地积极协调为有关留学人员办妥签证、居留手续。有关地方全力救治确诊留学生，积极关心并妥善照料。湖北省各学校均采取了周密措施。

疫病突如其来，也必定会走。疫情是一时的，友谊和合作天长地久。对于各国政府、人民和国际组织给予的同情和支持，我们衷心感谢，铭记在心。

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