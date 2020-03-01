中国公民在莫斯科隔离遭虐待？我驻俄使馆回应

人民网莫斯科2月29日电（屈海齐 李明琪）据中国驻俄罗斯使馆官网消息，随着近日新冠肺炎疫情的发展，俄罗斯面临的防疫压力加大。此前，俄方向中国驻俄使馆提出，希望使馆协助劝说尚在国内的中国留俄学生推迟至3月2日后返校。但仍有数千名留学生坚持返校。随着大量中国公民进入俄境，俄方认为疫情输入风险加剧，于是进一步采取措施。自2月20日起临时限制持工作、私人访问、学习和旅游签证的中国公民入境。俄方出于疫情防控需要采取的临时防疫措施，应当予以尊重。使馆多次呼吁中国公民按照俄防疫规定入境后自觉在居住地隔离14天。

莫斯科市政府采取一系列严格防疫措施后，使馆通过俄外交部、俄消费者权益保护和公益监督署（防疫主管部门）、莫斯科市政府等做了大量工作。俄方多次强调，所采取的措施并非只针对中国公民。使馆在工作中注意到，俄执法部门对本国公民和其他国家公民也进行了防疫检查，使馆工作人员上街时也曾受到询问。

据了解，莫斯科市执法人员总体上执法规范，检查护照确认入境时间超过14天后即予放行。如中国公民遇到过度执法行为或遭遇不公正待遇，请如实向使馆反映。使馆将切实维护中国公民的合法权益。

莫斯科市政府通过检查，将80名涉嫌违反自我隔离规定的中国公民集中在察里津诺康复中心等指定地点进行隔离。使馆领事官员前往慰问并送去食品、水果等慰问品及生活必需品，并要求俄方采取一切措施提供良好的隔离和生活条件。

据了解，隔离地点生活有基本保障。使馆领侨处、教育处同俄联邦和地方主管部门负责人保持密切沟通，逐一了解80名中国公民被处罚的法律依据和具体事实，与被隔离人员热线联系、安抚情绪，并提供必要的领事服务和法律援助，跟进部分被判罚公民案件进展和上诉审理。

近日，使馆注意到个别自媒体上传言称莫斯科警方暴力执法，虐待隔离人员，无故带走中国公民。使馆高度关注此事。经核实，该传言并不属实。被警方带走的人员均涉嫌违反了俄防疫规定，且隔离地点并非只有中国公民，还有俄公民和其他国家公民。处于医学观察的人员中，中方人员只占约三分之一。经查证，造谣者与日前散布中国公民因感染冠状病毒被俄方抛尸荒野谣言者系同一人。俄方执法机关对所有违反防疫规定的人员均予以严惩，包括俄本国公民。

日前，一名圣彼得堡市的俄女性公民擅自逃离隔离地，被警方强行带回隔离并依法进行了惩处。使馆提醒所有中国公民不造谣、不信谣、不传谣。

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