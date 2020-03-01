伊德利卜局势紧张　土俄首脑通话“去火”

土耳其军队在叙利亚西北部伊德利卜省遭空袭后，土总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2月28日与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通电话，希望缓和当下紧张局势。俄知情官员说，两国领导人最早有望在3月初面谈。

根据克里姆林宫发布的公告，这次首脑通话应土方提议，两位领导人讨论了伊德利卜非军事区协议的落实情况。

土耳其总统府新闻办公室主任法赫尔丁·阿尔通告诉媒体记者，两人在通话中同意“尽快”见面，但他没给出时间表。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说，俄土领导人同意在3月初面谈，“如果日程能安排开的话”。

涅边贾还说，正在土耳其访问的一支俄罗斯代表团正与土方“密集谈判”，“以稳定局势”。这支代表团已经抵达安卡拉数日，刚与土方就伊德利卜局势举行完第三轮谈判，遇到土军遭空袭的“突发事件”后，留下来“灭火”。

土耳其常驻联合国代表费里敦·哈迪·瑟纳尔勒奥卢2月28日在联合国安理会举行的紧急会议上说，土军27日在伊德利卜的死亡数字升至34人。土官员先前说，共有33名士兵被炸死。

瑟纳尔勒奥卢说，土方不确定发动空袭的战机来自哪方，但雷达追踪信息显示，叙军和俄军战机当时在事发区域编队飞行。

土官员先前把空袭方指向叙政府军，但也没排除俄军的嫌疑。俄国防部否认参与空袭。

俄方说，叙军在清剿极端武装的行动中炸死土军士兵。俄方说，土方与俄方共享伊德利卜省土军位置信息。不过，依据土方提供的情报，事发地没有、也不应该有土耳其军队。

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔则回应称，土军周围当时没有极端武装人员。

土俄极力避免在叙利亚发生正面冲突，不过2月27日发生的事件使双方擦枪走火的风险增加。俄国家电视台先前援引军方消息报道，土军用肩扛式导弹袭击俄军和叙军战机。土军扶持的叙反对派武装本月早些时候用地对空导弹击落两架叙军直升机。

土俄在叙利亚存在利益冲突，土耳其支持部分叙反对派，俄罗斯则支持巴沙尔·阿萨德政府。土俄一直试图管控分歧，寻求合作，就叙利亚问题先后签订“冲突降级区”和索契协议。

一些分析人士指出，伊德利卜可能成为土俄关系的“绊脚石”，西方国家可能借机离间两国。

美国常驻北约代表凯·贝利·哈奇森2月27日劝土耳其放弃从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统。哈奇森说：“我希望埃尔多安总统看明白，我们才是他们的盟友，过去是，将来还会是，他们需要抛弃S-400。”

媒体先前报道，土耳其最近向美方提出，愿意购买美制“爱国者”导弹防御系统。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：杨光宇、曹昆)