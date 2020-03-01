法国确诊病例激增达百例 多个市镇紧急采取管制措施

中新社巴黎2月29日电 (记者 李洋)法国卫生部当地时间2月29日晚宣布，法国当天激增43例新冠肺炎确诊病例，再次打破单日确诊病例数纪录，使得法国确诊总病例数达到100例。

法国卫生总署署长萨洛蒙在当晚的记者会上说，在法国的100名确诊病例中，治愈12例；有86名患者正在医院接受治疗，其中9人病情严重；2名患者死亡。

法国疫情最为严重的北部省份瓦兹省政府当天宣布对省内多个市镇紧急采取管制措施，防止疫情扩散。当天列入管制清单的市镇共有6个，省政府方面表示很可能会有更多市镇加入管制清单。

针对这些市镇的具体管制措施包括禁止所有公共集会；各类学校3月2日起关闭至另行通知为止；限制在市镇内部的出行；通过在家远程办公的形式工作。上述管制措施以省政府行政命令的形式发出，当晚即生效。

法国卫生部长维兰当天宣布限制公共集会，即日起禁止在密闭场所举办超过5000人的聚集性活动，大型户外公共活动也会取消。正在进行中的2020年法国国际农业博览会随即宣布提前结束。原定3月2日举行的巴黎半程马拉松活动也被取消。

维兰当天还宣布采取措施限制民众购买口罩，从即日起必须凭借医生开具的处方才能到药店购买口罩。他表示口罩必须要留给真正需要的人，如医务人员等。他重申，如果没有与患者接触或患病，就不需要戴口罩。

法国邻国意大利的疫情继续恶化，2月29日晚确诊病例已突破千例，29人死亡。与意大利关系密切的法国南部当天也报告多起确诊病例。不过法国方面仍然表示不会关闭法意边界。(完)

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