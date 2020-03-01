原标题：美国宣布禁止有伊朗旅行史外国人入境

中新社华盛顿2月29日电 (记者 陈孟统)美国政府29日宣布，为应对新冠肺炎疫情，美国将禁止在过去14天有过伊朗旅行史的外国人入境。同时，将韩国和意大利特定区域的旅游预警级别提至最高级。

美国副总统彭斯29日在白宫举行的新闻发布会上宣布了这一决定。彭斯说，美国务院还将与意大利和韩国政府合作，加强对上述两国赴美人员的健康筛查。

在这场美国时间周六突然安排的发布会之前，华盛顿州出现了美国首个新冠肺炎死亡病例。

美国总统特朗普4天来第二次出现在白宫新闻简报室。“美国的确诊病例有可能增加。”他说，该死亡病例是一名50多岁的高危患者。如果健康的美国人感染新冠病毒，应该能够恢复健康。

特朗普表示，美国民众不用改变自己的日常生活，美国政府对“任何情况都有准备”，“根本没有理由恐慌”。他还透露，美国大型医药公司将于3月2日赴白宫，与其共同讨论如何应对疫情。

彭斯则强调，美国民众不用去买口罩，新冠病毒的疫情风险仍然很低。美国政府已与医药用品生产企业协调，确保医疗物资的供应。

连日来，对于美国境内出现疫情社区传播的担忧在逐步上升。美国卫生与公共服务部部长阿扎、美国疾病控制和预防中心主任雷德菲尔德29日重申，新冠肺炎疫情在美国的风险仍然很低，但情况有可能随时变化。

美国国家过敏症和传染病研究所主任福西补充说，新冠病毒对老年人和有潜在健康问题的人威胁较大，但对其他人而言，更像是一场严重的流感或感冒。

由于对疫情蔓延的担忧，美国股市过去一周遭遇连续大跌，特朗普当天呼吁美联储降息并预期“市场会全面复苏”，“美联储扮演着非常重要的角色，尤其是心理上的”。(完)

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