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“这是一场全世界与病毒的斗争”

——访美国马里兰大学公共卫生学院院长鲁希尼亚克

本报驻美国记者  张梦旭

2020年03月01日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　“这是一场全世界与病毒的斗争。”美国马里兰大学公共卫生学院院长鲍里斯·鲁希尼亚克日前在接受本报记者采访时说，新型冠状病毒对人类的免疫系统来说是全新的。“当前，中国正在竭尽全力防控疫情，我对中国所作的努力表示钦佩。中国有能力赢得这场疫情防控阻击战的胜利。”鲁希尼亚克认为，当下最紧要的是各国携手共同抗击疫情。

　　鲁希尼亚克曾在美国公共卫生服务军官团服役长达28年，参与过应对2009年甲型H1N1流感大暴发、2014年埃博拉疫情暴发等事件。“事实上，人类始终处在与新型传染病斗争的过程中。”他说，上世纪70年代末，人们一度认为拥有了最好的抗生素和抗病毒药物，传染病时代即将结束。然而上世纪80年代初，人类就遇到了一种全新的传染病——艾滋病，至今未能找到攻克方法。2009年，美国和墨西哥暴发甲型H1N1流感，并蔓延到全世界。

　　回忆起2009年甲型H1N1流感，鲁希尼亚克依然心有余悸。“从2009年4月15日美国确诊第一例，到7月全美确诊人数已经超过百万。由于病人太多，美国疾控部门甚至放弃了统计病人人数。”

　　鲁希尼亚克说，2014年埃博拉疫情期间，有美国议员表示，这是人类对抗病毒的战争，并可能发生在任何地方。“各国应该在世界卫生组织的协调下，进行充分的协调、沟通和信息共享，遏制疫情蔓延。”他认为，疫情没有国界，各国在应对大规模传染病危机时不应该以邻为壑。在引导公民养成更好的卫生习惯、早期监测新型传染病发生、与公众进行充分沟通、加速新疫苗和治疗手段的问世等方面，各国之间的合作大有可为。

　　（本报华盛顿2月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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