2月28日，英国中国商会和伦敦金融城联合主办了名为“中英携手，爱心传递”的公益活动，主题是“共同战‘疫’，命运与共”。

“中国有句老话叫做‘雪中送炭’。如今，中国在巨大挑战面前展现出了决心和韧性，身在英国的我们也随时准备好提供支持。”伦敦金融城市长罗威说，“多年来，伦敦金融城与中国已写就了合作和相互支持的历史，新冠肺炎疫情绝不会动摇信任的纽带，相反，我们变得更加紧密。我们随时准备为中国送去更多的‘炭’，也期待着阳光再次照亮黄鹤楼的那一天。”

浑厚的编钟声在伦敦市政厅老图书馆大厅响起，伦敦市政厅音乐及戏剧学院的学生唱起由比利时音乐家尚·马龙参与创作的《黎明的编钟声》。“站在黄鹤楼上，此时你可能会感到孤单，但要相信世界人民与你们同在。齐心协力、自强不息、勇往直前……黎明总会到来，黑夜终将过去，站在黄鹤楼上。”来宾们屏息聆听，记者身边的一位女士流下了眼泪。“我去中国超过150次，我希望更多的西方人能了解中国的文化。”尚·马龙说，“我不是医生也不是政治家，但我想为武汉做点什么，于是我写了这首歌。”

英国驻华使馆贸易公使彭雅贤表示，中国在这场战“疫”中展现出了战胜困难的决心，也为在华的外资企业提供了必要的支持。“中国目前是英国第三大贸易伙伴，当我们战胜疫情之后，我相信英中之间的商贸活动将大幅回暖，英中关系也定将持续发展。”彭雅贤说。

根据英国驻华使馆的数据，英国政府在派往武汉的两架包机上共装载了约43万副医用手套、3.5万套医用防护服等医疗物资。英国民间各界向中国提供的捐助更是不胜枚举。

中国驻英国大使刘晓明表示，在中国抗击疫情的日子里，各国人民与我们坚定站在一起，170多个国家领导人和40多个国际组织负责人表示慰问和支持，国际社会积极捐款捐物，展现了同舟共济、守望相助的人类文明之光，汇聚了构建人类命运共同体的强大正能量。

当天参加活动的来宾共同高呼“中英携手，团结而存！”他们表示感受到了中国力量和中国精神，也看到了中华民族的团结、爱心与勇敢。很多来宾表示，他们一如既往地支持中国，希望早日战胜疫情，迎来中英关系蓬勃发展的新契机。

（本报伦敦2月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)