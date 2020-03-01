人民网>>国际

“中英携手，爱心传递”

本报驻英国记者  强  薇

2020年03月01日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　2月28日，英国中国商会和伦敦金融城联合主办了名为“中英携手，爱心传递”的公益活动，主题是“共同战‘疫’，命运与共”。

　　“中国有句老话叫做‘雪中送炭’。如今，中国在巨大挑战面前展现出了决心和韧性，身在英国的我们也随时准备好提供支持。”伦敦金融城市长罗威说，“多年来，伦敦金融城与中国已写就了合作和相互支持的历史，新冠肺炎疫情绝不会动摇信任的纽带，相反，我们变得更加紧密。我们随时准备为中国送去更多的‘炭’，也期待着阳光再次照亮黄鹤楼的那一天。”

　　浑厚的编钟声在伦敦市政厅老图书馆大厅响起，伦敦市政厅音乐及戏剧学院的学生唱起由比利时音乐家尚·马龙参与创作的《黎明的编钟声》。“站在黄鹤楼上，此时你可能会感到孤单，但要相信世界人民与你们同在。齐心协力、自强不息、勇往直前……黎明总会到来，黑夜终将过去，站在黄鹤楼上。”来宾们屏息聆听，记者身边的一位女士流下了眼泪。“我去中国超过150次，我希望更多的西方人能了解中国的文化。”尚·马龙说，“我不是医生也不是政治家，但我想为武汉做点什么，于是我写了这首歌。”

　　英国驻华使馆贸易公使彭雅贤表示，中国在这场战“疫”中展现出了战胜困难的决心，也为在华的外资企业提供了必要的支持。“中国目前是英国第三大贸易伙伴，当我们战胜疫情之后，我相信英中之间的商贸活动将大幅回暖，英中关系也定将持续发展。”彭雅贤说。

　　根据英国驻华使馆的数据，英国政府在派往武汉的两架包机上共装载了约43万副医用手套、3.5万套医用防护服等医疗物资。英国民间各界向中国提供的捐助更是不胜枚举。

　　中国驻英国大使刘晓明表示，在中国抗击疫情的日子里，各国人民与我们坚定站在一起，170多个国家领导人和40多个国际组织负责人表示慰问和支持，国际社会积极捐款捐物，展现了同舟共济、守望相助的人类文明之光，汇聚了构建人类命运共同体的强大正能量。

　　当天参加活动的来宾共同高呼“中英携手，团结而存！”他们表示感受到了中国力量和中国精神，也看到了中华民族的团结、爱心与勇敢。很多来宾表示，他们一如既往地支持中国，希望早日战胜疫情，迎来中英关系蓬勃发展的新契机。

　　（本报伦敦2月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月01日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved