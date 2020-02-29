吉尔吉斯斯坦文学家帕兹洛夫创作诗歌为武汉加油

人民网北京2月29日电（记者 邓洁） 中国正在经历全力抗击新型冠状病毒的时刻，国际友人纷纷表示支持。吉尔吉斯斯坦文学家阿比比拉· 帕兹洛夫创作诗歌《武汉》。诗中写道：“武汉仍将屹立长江两岸，涛涛江水如智慧长者，不舍昼夜，把感天动地的故事述说。”

全文如下：

《武汉》

文／（吉尔吉斯斯坦）阿比比拉·帕兹洛夫

武汉，

令人难以置信，

凶恶的病毒，

正在扼杀春天，

践踏湖泊山川。

冠状病毒，

貌似聪明绝顶，

妄想戴上皇冠，

为自己登基加冕。

武汉，

你若屈服，

整个亚洲将沦陷。

千古史诗《玛纳斯》，

在我的耳畔响起，

汇聚起全世界

基督徒、佛教徒，

印度教徒、犹太教徒，

同武汉人一道，

挽手并肩，

休戚与共。

武汉，

已成世界焦点，

晨昏交替，

武汉将成为大地之轴，

而大地将围绕轴心转动。

我仿佛看到，

人们抛掉口罩，

凝视真理母亲的双眸，

侧耳倾听：

病毒岂会传染朝霞，

瘟疫怎能毁灭天空！

武汉，

我为你祈祷！

武汉，

感谢你的坚强！

倘若我爷爷在世，

一定会对我讲：

孩子，

我们拥有共同的祖先，

四海之内皆弟兄。

武汉仍将屹立长江两岸，

涛涛江水如智慧长者，

不舍昼夜，

把感天动地的故事述说。

2020年2月10日 于比什凯克

（作者是吉尔吉斯斯坦著名文学家和功勋文化工作者，尹树广译）

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