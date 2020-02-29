多米尼克总理斯凯里特率全体阁员声援中国

多米尼克总理斯凯里特（第一排左四）率全体阁员声援中国

人民网里约热内卢2月29日电（记者 吴杰）当地时间2月26日，多米尼克总理斯凯里特率全体阁员专程到中国驻多使馆，表达多政府和人民对中国政府和人民抗击新冠肺炎疫情的慰问和支持。

斯凯里特总理表示，在习近平主席的英明领导下，中国采取强有力的疫情防控举措，取得积极成效，多方对此高度评价和由衷敬佩。多米尼克珍视与中国的友谊，我本人也已向习近平主席和李克强总理致信慰问，在议会发表声明支持中国，并宣布对华捐赠口罩。中国长期以来大力支持多米尼克经济社会发展，是多真诚可靠的朋友。值此艰难时刻，多米尼克坚定地与中国站在一起，全力支持和声援中国政府和人民。

据我国驻多米尼克使馆罗松涛参赞和龚政杰介绍，随行的有多米尼克总理夫人以及内阁所有成员。全体出动的内阁部长们在使馆亦纷纷表态，赞赏中国有关举措，对中国战胜疫情充满信心，同时感谢中方关照多在华特别是在武汉的留学生，并盛赞中多友谊。

多米尼克是加勒比海东北部的岛国，2004年3月与中国建立外交关系。疫情发生以来，与中国相隔万里的多米尼克对中国抗疫斗争全力支持。多米尼克总统萨瓦林和总理斯凯里特分别发表声明支持中国，盛赞中国领导人在疫情防控中展现的卓越领导力，呼吁世界各国面对疫情不要“隔离”中国，而是要与中国携手合作共同抗疫。患难见真情，举措暖人心。多方一系列友好表示充分证明建交16年来，中多关系日益巩固，中多友谊深入人心。

(责编：崔越、杨牧)