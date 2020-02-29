崔天凯《今日美国报》撰稿：中国筑起抗疫长城

人民网华盛顿2月28日电（记者 张梦旭）2020年2月28日，中国驻美国大使崔天凯在《今日美国报》发表题为《中国筑起抗疫长城》的署名文章，全文译文如下：

2020年初，在本该是中国人赶着回家团圆、辞冬迎春的佳节时分，一场新冠肺炎疫情突如其来，长城内外倍感春寒料峭。

面对这一前所未有的全新病毒，中国随之而采取的防控措施也是前所未有的。我们集全国之力，从中央领导到基层，从医务人员到普通老百姓，大家众志成城、团结一心，开启了同时间的赛跑，与病魔的较量，构建了“用生命守护生命”的防疫长城。

在中央，习近平主席5次主持召开中央政治局常委会会议，研究部署疫情防控工作；李克强总理亲赴武汉慰问一线。我们采取最严格、最全面、最彻底的措施抗击疫情，许多措施甚至都远远超出《国际卫生条例》要求和世界卫生组织（WHO）的建议。

在一线，武汉这座拥有1100万常住人口熙熙攘攘的城市，说封城就封城了；短短10多天，我们建起2座高规格的专门医院，提供2500多个床位集中用于救治重症病患；我们将体育馆改造为方舱医院，提供数万个床位集中收治轻症病患；医护人员舍小家为大家，涌现无数最美“逆行者”，仅仅是为了方便穿防护服，姑娘剪去长发，小伙儿理了“卤蛋头”，他们还刻意少喝水甚至不喝水来减少脱换防护服的次数。在中华大地，数千名解放军参与抗击疫情，万余名医护人员驰援湖北；企业开足马力生产医护用品；普通百姓以宅家蜗居的方式抗疫，还写下“终于到了瘫坐沙发就能为社会作贡献”等段子，用朴素的幽默相互打气，一心打赢这场抗疫的人民战争。

作为负责任大国，中国也在为世界筑起一道抗疫长城。中方始终本着公开、透明、负责任的态度及时面向国内外发布疫情信息，第一时间向WHO通报疫情，同WHO及其他国家分享病毒基因组序列。对此，WHO总干事谭德塞如是评价，中国从发现疫情到公开和应对、以及与WHO分享信息速度之快“为世界设立了新的标杆”。

数据在说话，治愈率不断上升，治愈人数明显超过病死人数。中国—世卫组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长、WHO总干事高级顾问艾尔沃德也评价说，面对疫情，“中国采取了可以说是有史以来最恢弘、灵活和积极的防控措施”。

病毒无情人有情，患难之处见真情。我们主要依靠自身力量抗疫，但决不是在孤军奋战，很多国家和人民自发捐来物资、送上祈福，这其中也包括了美国企业、团体和人民，我们感念在心。我们也愿向出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，体现负责任大国担当。

然而，令人痛心的是，我们在抗击自然界的有形病毒时，还不得不面对人造无形病毒的干扰。例如，有人把自己和一小撮人的政治利益置于公益和常识之上，拼命散布“政治病毒”。在中国共产党坚强领导人民抗疫、无数党员在一线奋不顾身战斗之时，他们依然偏执地煽动意识形态偏见，渲染恐慌、诉诸过度反应，甚至挑起种族歧视和排外情绪。另一些人沉浸在阴谋论中无法自拔，制造“信息病毒”，传播谣言，完全违背伦理和人道主义精神。

坦率说，这些无形病毒同有形病毒相比，毒性更烈、贻害更大。它们企图推翻抗疫的中坚力量，瓦解抗疫防线，称得上是有形病毒的帮凶。

疫情无国界，它再次提醒我们，作为生活在同一个星球上的渺小人类，我们唯有同舟共济才能驶过风雨。而中美作为国际社会重要成员、全球最大的两个经济体，更是需要合作应对全球性挑战和问题，这攸关两国17亿人和世界70多亿人的福祉。

中国网络上正广泛流传这一句话，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。让我们用信心、用努力、用合作去赴和这个春天的约会。

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