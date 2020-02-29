英国法院否决希思罗机场扩建计划

英国上诉法院27日裁定，政府扩建伦敦希思罗机场的计划不合法，理由是政府没有把应对气候变化的承诺纳入考虑。

法官基思·林德布洛姆宣布裁定时说，政府发布扩建计划时“没有考虑其在《巴黎协定》框架内对气候变化作出的坚定政策承诺”，上诉法院因而认为扩建计划不合法。

首相办公室发言人詹姆斯·斯莱克当天晚些时候说，政府不打算向最高法院提起上诉。这意味着如果英国政府希望继续推动希思罗机场扩建，需要重新制定计划。

希思罗机场是英国最大机场，也是欧洲最繁忙机场之一，目前有两条跑道，运力接近饱和。修建新跑道的计划早在2001年提出，但各方分歧严重。支持者认为扩建机场将推动经济增长，带来大约10万个就业岗位；反对者认为新跑道造价高昂，扩建将加重航空噪音污染和二氧化碳排放。

英国议会2018年批准久拖未决的希思罗机场扩建计划，同意投入大约14亿英镑修建第3条跑道，以提升机场运力、促进英国经济发展。新跑道原定2028年投入使用。

只是，由于英国脱离欧洲联盟的协议多次遭议会否决，前首相特雷莎·梅辞职，现任首相鲍里斯·约翰逊是扩建计划的坚定反对者。他去年竞选首相期间声称要“躺在推土机前”，以阻止机场扩建。

多家媒体报道，约翰逊可能以上诉法院裁定为由重新考虑扩建计划，甚至废除这一计划。约翰逊的一名发言人26日告诉媒体记者，希思罗机场方面必须达到高环境标准，同时拿出“现实”商业方案。

上诉法院作出裁定后，希思罗机场方面发表声明，说将在最高法院上诉，且“我们有信心赢”。希思罗机场方面说，修建新跑道将确保英国在“脱欧”后继续与世界其他地区增加贸易往来。

希思罗机场公司首席执行官约翰·霍兰—凯告诉媒体记者，上诉法院的裁定不会阻止机场扩建计划，“这不是道路的终点”。

就上诉法院裁定，不少扩建计划的反对者予以欢迎，包括伦敦市长萨迪克·汗和环境、食品与农村事务大臣扎克·戈德史密斯，前者告诉媒体记者，“我们赢了”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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