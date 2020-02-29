美法院裁定华盛顿州军费不可用于“筑墙”

美国华盛顿州西雅图市一名法官27日裁定，总统唐纳德·特朗普不能挪用这个州一处军事设施的8900万美元建设经费，充作修筑美国和墨西哥边界隔离墙资金。

美国地区法官芭芭拉·罗思坦说，挪用军费在美墨边界“筑墙”的做法不合法，理由之一是国会明确禁止特朗普花额外的钱“筑墙”，二是特朗普打算挪用国会划拨的军事项目经费支持国内执法。

这起挪用军费“筑墙”的诉讼由华盛顿州检察长鲍勃·弗格森提起。弗格森在一份声明中写道：“我们希望这8900万美元能按国会的意愿使用，即支持华盛顿州一个军事建设项目。”

国会先前拨款8900万美元用于在华盛顿州基策普海军基地修建一座码头，太平洋核潜艇舰队驻扎在那里。按照弗格森的说法，如果失去这笔经费，华盛顿州今后两年税收将减少2600万美元。

特朗普2016年竞选时承诺在美墨边界筑墙，以阻止非法移民入境。他多次宣称，要让墨西哥出资修建这道墙，但墨方拒绝掏钱。2018年底至2019年初，美国联邦政府部分机构被迫“停摆”35天，缘由是特朗普向国会索要筑墙费遭拒绝，导致2019财年预算案难产。

国会后来拨款大约14亿美元用于“筑墙”，与特朗普的目标金额相距甚远。特朗普随后以毒品走私和非法越境泛滥为由，宣布南部边境进入国家紧急状态，继而从军队建设项目经费中调用36亿美元，以筹措他想要的“筑墙”费。

美联社报道，美国最高法院去年叫停一道法院禁令，允许特朗普政府从国会拨给国防部的军队养老金和禁毒资金中抽走25亿美元用于“筑墙”。只是，围绕挪用军费“筑墙”的官司还没有结束。（陈丹）【新华社微特稿】

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