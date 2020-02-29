在上海特斯拉超级工厂内，2000多名员工正一派忙碌，一辆辆新车不断下线。每名员工都佩戴了口罩、护目镜等防护用具，红外测温区、消毒柜等设备也配置齐全，每2小时对工作区域进行消毒，员工餐厅的桌子上增设隔离板……一手抓疫情防控，一手抓复工复产已经成为外资企业的工作常态。目前，全国多地的外资企业正在有序恢复生产经营。

“疫情对中国经济的影响是暂时的。”诸多在华外资企业相关负责人接受人民网记者采访时纷纷表示，中国经济长期向好的前景不会变，世界上最好的投资机会仍在中国。

疫情防控和复工复产两面兼顾

目前，多地的外资企业在做好疫情防控的前提下陆续复工复产。上海、山东、湖南等地重点外资企业复工率超过80%，预计2月底多数地方的外企基本实现复工复产。

记者在采访中了解到，许多外资企业均采取了灵活办公的复工方式并根据企业情况制定了完备的复工保障措施。

罗克韦尔自动化上海工厂复工场景。罗克韦尔自动化上海工厂供图

罗克韦尔自动化上海工厂已经复工。在复工前，该公司完成了厂级防控计划，做到沟通到每一个员工，执行到每一个员工，并对合理排班、现场消毒及安保布控进行了布置，以确保顺利复工。

佳能（中国）部分分支机构已从10日起开始恢复办公，采取了错峰出行、灵活办公和远程办公、在家办公等方式进行复工。

矿业巨头力拓集团位于上海、北京的办公室和苏州的工厂均已复工，制定了全面的防疫措施，包括办公区域定期消毒、设置隔离室、隔离就餐、疫情防控知识宣传等。

中国浦项成立了由董事长牵头成立疫情防控专项小组，制定了整体四阶段的应急预案、《新型冠状病毒的预防守则》等。24日起，中国浦项在北京地区的复工率达100%。

“受益于中国政府一系列有力、高效的防控举措，企业才能安全、有序复工复产。”罗克韦尔自动化中国区总裁石安对人民网记者表示，在中国政府的领导下，中华民族展现出的强大民族凝聚力令人深表敬意。

位于北京的佳能快修中心已从2月10日起复工。佳能（中国）供图。

“我经历过2003年的SARS防疫战，与那个时候相比，我深深地感受到，这一次中国政府以及全民的抗击疫情行动在各方面都取得了巨大进步。”佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树对人民网记者表示，中国政府及时、公开、透明发布疫情信息，客观报道疫情进展和采取有效的防控措施，实事求是，科学宣传疫情防护知识。中国对待这次疫情的认真态度，特别是中国政府的承诺和处理，以及此次疫情的透明度，包括共享病毒数据和病毒基因序列，非常值得肯定。

中国经济长期向好的前景不变

“越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。”习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表的重要讲话，让世界看到中国实现经济社会发展目标任务的必胜信念。

在经济全球化的当下，中国与世界经济紧密相连，“中国好，世界才更好”是无数事实一再证明的道理。疫情对中国经济的影响是暂时的，全球也对中国市场的稳定性和巨大潜力达成共识。华南美国商会的一份最新调查数据显示，超过76%的在华企业认为，2020年收入将受到疫情的负面影响。但是，75%的外企表示，无论疫情影响如何，对中国经济的前景仍然认可并充满信心，不会改变在华再投资计划。

小泽秀树表示，随着中国政府后续一系列刺激经济的新政策出台，以及各行业携手同心迎接这一挑战，2020年中国经济发展依然会保持强劲增长动力。佳能的企业理念是“共生”，因此无论面对何种情况，佳能都愿与中国社会、中国市场、中国用户共同成长，实现共赢发展。

矿业巨头力拓集团首席执行官夏杰思告诉人民网，中国对力拓极为重要, 是力拓最大的市场。在未来20年，力拓超过90%的增长机会都与中国的发展密切相关。所以从各方面看来，中国都将在短期、中期和长期成为力拓极为重要的市场和合作伙伴。

“我们将以必胜的信心，与中国人民一起抗击疫情，迎接战胜病毒的春天。”中国浦项相关负责人表示，公司在华的蓬勃发展得益于中国改革开放的经济政策和中国政府的各方面支持。我们相信，疫情带来的损失是暂时的，中韩两国的友谊和中国经济发展是长久的。

“我们对于中国经济的前景和拜耳在中国的发展依旧有信心。”拜耳公司相关负责人对人民网表示，作为进入中国市场的首批跨国公司之一，拜耳在中国已经历了数十年的业务发展。中国经济长期向好，稳定增长的趋势不会改变，并且随着中国继续深化改革开放，世界上最好的投资机会仍在中国。拜耳将继续坚定地在这里投资，深耕中国市场。

浦项中国向疫情防控地区捐赠物资。浦项中国供图

疫情面前不分你我，没有国界。目前，不少在华外企伸出援助之手，与中国人民并肩作战。从一月底开始，拜耳已捐赠了总计约150万欧元（合人民币1110万元）的药物和其他经济援助，用于新冠病毒的预防、诊断、治疗和抑制。浦项中国也组织在华集团法人进行物资筹集，捐赠价值300万元人民币的医疗物资及300万元人民币现金，用于助力疫情防控工作。

“没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。”中国有信心、有能力、有把握打赢疫情防控阻击战，疫情压不垮中国经济。

（刘叶婷、王晓霞、张悦、崔越、鲁扬、河贞美、杜明明、张靖）

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