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伊德利卜会引爆俄土大战吗？

段兴汉

2020年02月29日05:24  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，俄罗斯和土耳其围绕叙利亚伊德利卜省的博弈持续升级。作为叙反对派和极端组织的最后据点，伊德利卜成为当前叙利亚战局的关键，引发各方关注。

　　战事升级 磋商无果

　　近期，伊德利卜地区硝烟弥漫。据俄媒报道，2月20日，武装分子在伊德利卜地区克米纳斯至纳伊拉卜沿线，对叙政府军进行数次大规模攻击。俄罗斯驻叙利亚冲突各方调解中心称，俄空天军苏-24战机对伊德利卜冲突降级区内的武装分子实施了打击。“在俄方支援下，叙军成功挫败武装分子攻击。”

　　土耳其不甘示弱，持续增兵伊德利卜。据土耳其媒体报道，2月24日，土耳其增派50辆军车进入伊德利卜地区。据路透社21日报道，土耳其国防部长阿卡尔称，土方已要求美国提供“爱国者”防空导弹系统，用于抵御叙政府军的攻势。数据显示，自2月1日以来，土方已经向伊德利卜输送约5000名军事人员以及1240辆军车。

　　事实上，俄土围绕伊德利卜局势的磋商一直未停。综合俄媒消息，2月份俄土代表举行数轮对话，两国领导人还通电话展开磋商，但均无实质性结果。

　　叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。2018年9月，俄土决定在伊德利卜省建立非军事区。

　　事与愿违，伊德利卜地区战火不休，已经造成了严重的人道主义危机。联合国的数据显示，去年12月以来，叙利亚约有90万人因伊德利卜冲突背井离乡。

　　俄土角力 各方斡旋

　　分析认为，土耳其方面担忧，叙政府军在伊德利卜的攻势将导致更多难民涌入土耳其，增加国内负担。土耳其一直支持叙反对派武装，企图迫使叙政府军撤军，同时寻求与俄罗斯展开对话。

　　对俄罗斯来说，根除该地区的恐怖主义是其核心关切。宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先向本报分析：“伊德利卜当地所谓的‘反政府武装’绝大多数都是恐怖组织‘胜利阵线’的成员。该组织内部有很多来自高加索、车臣的势力，俄罗斯希望在叙将该恐怖组织一网打尽。”

　　俄常驻联合国代表瓦西里·涅边贾近日表示，叙政府正在开展“打击恐怖主义”的合法军事行动，俄不会停止对叙的支持。2月24日，俄外长拉夫罗夫还批评了美国对叙恐怖组织“征服阵线”的暧昧态度。

　　俄土“斗法”的同时，欧洲国家和联合国也积极介入，展开斡旋。

　　近日，德国总理默克尔、法国总统马克龙和俄、土总统先后通话，讨论叙利亚局势问题。2月22日，土耳其总统埃尔多安表示，计划于3月5日在土耳其首都伊斯坦布尔开展俄土法德四方峰会，讨论伊德利卜局势。联合国秘书长古特雷斯日前呼吁，必须立即停止伊德利卜地区的人道主义灾难，政治手段是解决叙利亚危机的唯一办法。

　　利益冲突 停火不易

　　据路透社报道，埃尔多安多次表示，土耳其计划在2月底前将叙政府军从其在伊德利卜省的军事观察点驱离。但分析认为，俄罗斯的介入使土耳其在战场上不占优势，日趋被动。土耳其态度强硬，目的是促使俄承认土在伊德利卜的特殊地位。美国《外交政策》杂志指出，土耳其的军事干涉并不能完全阻挡叙政府军的攻势。

　　据美国有线电视新闻网报道，土耳其国防部长阿卡尔表示，土耳其无意与俄罗斯对抗，而是希望促使叙政府军遵守停火协议。

　　“土耳其不会轻易与俄罗斯决裂。与此同时，俄罗斯也不愿与土耳其彻底‘翻脸’。俄罗斯希望维护自身在叙既得利益，增强其在中东地区的影响力，牵制美国。”李绍先说。

　　目前，土耳其的传统西方盟友也不大可能给予土耳其实质性支持。美国《阿拉伯观察》网站刊文称，叙问题已经超出了北约关于集体防御的范围，北约不太可能与俄罗斯产生冲突。2月26日，美国国防部长埃斯珀明确表示，美国不会重新对叙内战进行军事干预。

　　“四方峰会结束后，也许还会产生一份新的停火协议。叙政府军有可能同意阶段性的停火，但实现永久停火的可能性不大。”李绍先说，“近3个月以来，叙政府军在伊德利卜逐渐得势，俄罗斯基本掌握了叙局势的主导权，叙政府军收复伊德利卜的进程只会暂缓，恐难彻底停止。”

(责编：杨光宇、曹昆)
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