一个口罩知冷暖（观象台）

“口罩，戴还是不戴？”新冠肺炎疫情开始在多国暴发，口罩却以一种令人意想不到的姿态再次进入众人视线。

在亚洲，民众排起长队买口罩。而在欧美，却有人因为戴口罩遭遇歧视，甚至人身攻击。

这背后有深刻的文化和习惯差异。举一个最简单的例子，花粉过敏是困扰美国和日本很多民众的问题。花粉季时，日本街头戴口罩的人群是再普通不过的风景。而在美国，很多人会顶着一个被擦得通红的鼻子或是因为服用抗过敏药而有些晕乎的脑袋出门，口罩从不曾进入他们的考虑范围。

在日本以及亚洲的很多地方，戴口罩是保护自己，也是体贴别人。而在欧美，戴口罩却是生病的标志，甚至可能是图谋不轨的符号。

世界因多样而美丽，文明因差异而精彩。国泰民安之时，戴不戴口罩并不是问题。然而，疫情来势汹汹，犹如一面镜子，照出了人间冷暖，照出了丑恶与美好。

在美国，一名男子在纽约曼哈顿地铁站袭击了一名戴着口罩的亚裔女子，同时对她大喊大叫：“别碰我！”在德国，一名麦当劳员工会带着厌恶的表情问：“你为什么戴口罩？是生病了吗？你戴着口罩会让我觉得很恐怖！”

这背后绝不是单纯的文化和习惯差异，还有令人心寒的恶意。

新冠肺炎疫情暴发后，中国举全国之力，全民抗“疫”。病毒不认国界不分种族，中国付出巨大代价防止疫情扩散，也是为世界做贡献。然而，中国人却成为被歧视的对象。甚至意大利罗马有一家咖啡店在中英文告示上称：“所有来自中国的人士不得进入本店。”华人经营的中餐馆、理发店、超市甚至整个亚裔社区的经济活动也都遭遇沉重打击。

“我们要认识到武汉人民所做的贡献，世界欠你们的。”“中国人民奉献很多。”世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德这样说。武汉人民用自己的血肉之躯筑起了这场战“疫”的防线，医护人员用“忙得没有时间害怕”的无私奉献帮病人顶住病毒的袭击，中国人民用愈挫愈勇的精神为世界找到了一种抗“疫”的方法。

面对一个个戛然而止的鲜活人生，面对一串串滚烫的泪珠，面对一张张被口罩勒出深深印记的脸庞，面对一双双因为反复消毒而红肿的手，怎能无动于衷？又怎能恶语相向？

这是一场战役。这是一场全人类抗击病毒的战役，这也是一场全世界对抗歧视的战役。

《鼠疫》的作者、法国哲学家加缪曾说，在面对瘟疫时，人类身上高尚的闪光点总会比歧视和冷漠更多。希望这闪光点来得更多些。

(责编：杨光宇、曹昆)