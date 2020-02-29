原来，这对兄弟是中大的(外国人在中国)

日前，中山大学附属第一医院、中山大学孙逸仙纪念医院、中山大学肿瘤防治中心共派出278名医护人员支援武汉。与医疗队一同出发的还有一批特殊的医疗物资——来自马来西亚的1100件防护服。原来，这批物资是一对马来西亚兄弟筹集的，哥哥黄昭伟是中山大学附属第一医院整形外科专业2019届研究生，毕业后在广州工作；弟弟黄昭纶是中山大学孙逸仙纪念医院整形外科专业在读研究生。

兄弟俩农历大年三十从中国回到马来西亚过年，随后就传来新冠肺炎疫情的消息。他们不约而同地想到，要为抗疫出点力。筹集目标锁定在武汉急需的防护服。亲朋好友纷纷助阵，1100件防护服于1月30日筹齐。兄弟俩垫钱全部买下后，在朋友圈发布募捐信息，并各自带头认捐100套。信息一发出，中大校友、医院教授等纷纷响应，出资认捐。在报关、运输过程中，简直是和时间赛跑。他们深知，早运抵一天，前线的医护人员就会早一天得到保障。

2月2日，这批物资通过民航客机运抵广州，定向捐赠给兄弟二人就读的医院——中山大学附属第一医院和中山大学孙逸仙纪念医院。

哥哥黄昭伟这样表述自己的心情：感谢中山大学及附属医院对我的培养，让我明白身为医生的责任所在。作为外籍华人，作为中大的学生，我们只是做了力所能及的小事。

弟弟黄昭纶表示：能在这一时期为医院和前线医护人员出一份力，是我的荣幸。

（中国留学服务中心供稿）

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