日本首相安倍晋三会见杨洁篪

本报东京2月28日电 （记者刘军国）2月28日，日本首相安倍晋三在东京会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪说，新冠肺炎疫情发生以来，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国抗击疫情取得明显成效，我们有信心、有能力、有把握打赢这场疫情阻击战，实现全年经济社会发展目标任务。中日双方在此次抗疫中守望相助、共克时艰，使中日友好更加深入人心。中方对日方的宝贵支持表示衷心感谢，愿继续为日方抗击疫情提供力所能及的支持和帮助，加强双方和多边医疗卫生合作，共同维护两国和世界各国人民的健康福祉。

杨洁篪表示，当前中日关系保持良好发展势头。习近平主席同安倍首相去年两次成功会晤，引领推动构建契合新时代要求的中日关系。中方愿同日方一道，落实好两国领导人重要共识，相互尊重、求同存异，共同推动构建携手合作、互利共赢的双边关系新格局。习近平主席对日本的国事访问意义重大，中方愿同日方保持密切沟通，为访问做好各方面准备。中方坚定支持日方成功举办东京奥运会。

安倍表示，习近平主席今年对日本的国事访问极为重要，日方将为确保访问成功并取得丰硕成果做好精心准备。日中两国人民在共同抗疫中展现了友好情谊。日方高度评价中方抗疫积极成果，愿同中方加强信息共享、疫情防控等交流合作，向国际社会发出携手应对国际公共卫生安全挑战的积极信号。

同日，杨洁篪同日本国家安全保障局局长北村滋举行第八次中日高级别政治对话，并会见日本外相茂木敏充。

《 人民日报 》（ 2020年02月29日 03 版）

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