“中国人权事业的发展进步”主题边会在日内瓦召开

本报日内瓦2月28日电 （记者张朋辉）在联合国人权理事会第四十三次会议期间，中国人权研究会于2月27日在日内瓦万国宫举办“中国人权事业的发展进步”主题边会。中国专家学者结合当前国际舆论关心的热点话题，分别就中国整体人权发展、抗击新冠肺炎疫情中的人权保护、新疆的历史文化宗教等话题作了发言。

复旦大学人权研究中心常务副主任陆志安全面介绍了中国人权事业的发展情况。他指出，中华人民共和国成立以来，特别是中共十八大以来，中国奉行以人民为中心的人权理念，尊重和保护人民的基本权利，促进人的全面发展，人权事业经历了辉煌的发展历程，人民生活水平持续提升，各项权利得到切实保障，在提高人权保障法治水平、促进社会公平正义等方面取得长足进步，成功走出了一条符合中国国情的人权发展道路，丰富了人类文明多样性。

新冠肺炎疫情发生以来，中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。南开大学人权研究中心副研究员许尧通过翔实的数据、生动的图片和视频证明，感染者得到及时治疗、病人隐私权得到保护，公众知情权、监督权、获得防疫公共卫生的权利等得到有效保障，这是了不起的人权成就。他的发言引起现场观众的共鸣。

暨南大学新闻与传播学院教授郑亮以媒体公开信息，包括很多西方媒体的报道为依据，指出“东突厥斯坦伊斯兰运动”是一个跨国恐怖组织。新疆社科院历史所副所长马合木提·阿布都外力用汉语发言，通过翔实史料，指出新疆是中国领土不可分割的一部分，新疆各民族文化是中华文化的一部分，新疆历来是多种宗教并存地区。新疆大学中国语言学院院长刘正江用维吾尔语发言，结合自身经历，说明中国的维吾尔语教育是一种双向的双语言教育，少数民族使用和发展本民族语言文字的自由得到保障。新疆各民族友好相处、团结互助，是一家人。

中国人权研究会副秘书长唐献文表示，代表团各位专家从不同角度，就中国的人权发展和保障介绍了情况，让人们对中国的人权状况有了更多了解。中国人权研究会愿意同外界加强人权对话，加深相互理解，推动人权事业共同发展。

《 人民日报 》（ 2020年02月29日 03 版）

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