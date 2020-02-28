打球与休闲兼顾 在度假胜地学习打高尔夫球要容易得多

两个18洞高尔夫球场位于西西里岛西海岸的Verdura度假村。

如今打高尔夫已经越来越普及，也逐渐成为很多人的兴趣爱好。随着孩子们变得越来越独立，大人们也比以前拥有更多的空闲时间。但是到哪里开球最好呢？它必须设施完备并且要提供比高尔夫更多的东西，以防你在第二天早上打算放弃打球。

世界各地的酒店现在都将打高尔夫球作为其首要活动之一。意大利西西里岛（Sicily）的Verdura度假村也一样 ，那里有两个18洞高尔夫球场，四周是橄榄树，俯瞰毗邻的青色海洋。

这里获得了很多客人的超级赞许，设有四间餐厅、两个池畔酒吧、一系列水疗体育馆和203间客房，全部可欣赏到海景。

该度假胜地提供适合所有年龄段的高尔夫课程。

一些俱乐部要求绅士们穿长短裤搭配袜子，但是在Verdura没有这样的限制。该度假胜地的设施既富丽堂皇又不奢华。这里还为男孩提供短裤和polo衫，为女士和女孩提供裤裙和T恤。

一辆电动手推车，将客人带到高尔夫球场附近教练等待的练习场。

对于初学者，首先从握球杆开始，你的拇指可能会张开到所有错误的位置，正确的站姿会使实际的击球更容易。

以你认为完美的挥杆动作，将球向前旋转并凝视远方以追踪你的球，它通过了50米的标记吗？也许它仍然在发球区上。

度假村高尔夫球场壮观的沿海美景。

该度假胜地提供适合所有年龄段的高尔夫课程，因此所有家庭成员都可以参与其中。

孩子们会从世界一流的初级高尔夫球教练的课程中受益，也许很快就可以超越大人们了，这会使他们感到非常高兴。

经过培训，你可以通过实际打三杆洞来测试自己的新技能。

当你用力击打推杆时，看着它在果岭上蹒跚而跌落，会感觉很不错。

当然，新手也可以取得很好的成绩，这就是高尔夫的魅力，它反复无常，却又那样的令人上瘾。

(责编：燕勐、杨牧)