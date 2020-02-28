王毅同意大利外长通电话表示慰问

人民网讯 据外交部网站消息， 2020年2月28日，国务委员兼外长王毅同意大利外长迪马约通电话。

王毅表示，当前，世界许多国家都在奋力抗击新冠肺炎疫情。病毒是人类共同的敌人，需要国际社会携手应对。

王毅感谢疫情发生以来，意大利各界对中国的友好情谊和支持，中方将铭记于心。中国迄今站在抗疫第一线，经过艰苦卓绝努力，全国疫情形势正在得到有效管控。世界卫生组织代表团考察后，对中国防控举措给予了高度评价，认为中国举全国之力，采取空前措施，不仅控制了疫情在本国扩散，也避免了在世界范围内大规模蔓延，为国际社会抗击疫情提供了有益经验。中国有信心、也有能力早日战胜疫情。

王毅说，近日意大利北部地区爆发疫情，中方对意人民遭遇的困难感同身受，谨表示诚挚的慰问。中方愿根据意方需要，提供力所能及的帮助。我们愿同意方加强专业领域沟通，开展远程医疗、药品和疫苗研发领域合作，交流疫情防控经验和技术。中方也愿通过共同抗击疫情，同“一带一路”沿线国家加强团结，朝着“健康丝绸之路”的方向共同努力。

迪马约表示，感谢中方对意大利防控疫情给予的慰问和支持，这充分体现了两国人民之间的传统友好。面对疫情，国际社会应当携手努力，加强合作，共迎挑战。迪马约介绍了意大利疫情防控情况，表示意政府正在采取有力举措抗击疫情扩散，愿同中方加强沟通与合作，密切两国卫生部门间的信息交流。意方重视并支持“一带一路”倡议，在疫情困难时期，沿线国家应加强团结合作，共克时艰。

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