国际社会积极评价中方抗击新冠肺炎疫情阶段性成效

人民网北京2月28日电 据央视新闻联播报道，一些外国政党和社会组织致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新冠肺炎疫情取得的阶段性成效，批驳部分国家的过度反应和负面言论，坚信中方将取得抗击疫情的最终胜利。

非洲政党理事会秘书长费萨尔表示，我谨代表由34个非洲国家、45个政党组成的非洲政党理事会，对中国共产党和中国人民抗击疫情斗争表示坚定支持。守护中国就是守护全人类。在习近平总书记的领导下，中国政府和中国人民团结一致，以顽强的意志和坚定的决心积极应对挑战。当前，中方防控疫情举措已取得明显成效。我们坚信，随着疫情好转，中国经济将实现快速发展，人民生活将更加充满生机与活力。

欧洲左翼党主席比尔鲍姆表示，当前中国已初步遏制疫情蔓延的势头，我谨代表欧洲左翼党表示诚挚的慰问与支持，并支持中国投入下一阶段经济复苏工作。我们强烈谴责部分国家歧视亚裔人士的言行和某些国际媒体歧视中国的报道。相信中国一定会战胜本次疫情。

社会党国际主席、希腊前总理帕潘德里欧表示，中国政府和人民为抗击疫情做出了不懈努力，这是真正的勇者行为。中国面对疫情迅速透明的反应令人印象深刻。相信在国际社会的共同努力下，中国能够应对好此次挑战。只要我们团结一心、齐心协力，就一定能够保护中国和世界人民的健康。

巴拿马广泛民主阵线等12家社会团体表示，当前中国政府和人民正齐心协力抗击疫情，并努力促进经济发展，但某些国家政府和媒体反应过度，甚至散布种族主义言论，有的国家政府官员宣称疫情将有助于工作机会回流本国。我们谴责这些狭隘而冷血的言论，反对针对中国的种族主义歧视和污名化攻击。

阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺表示，在习近平总书记的领导下，中国人民临危不惧，举全国之力同心抗疫，共克时艰，创造了这个时代的奇迹。部分西方国家采取了落井下石的行为，其真正目的是遏制中国的发展。中华民族是经历过苦难也创造了辉煌的民族，新冠病毒无法阻挡中华民族走向复兴的步伐，反而将促使中华民族迸发更强大的力量。

此前，亚洲政党国际会议、拉美政党常设大会、美洲基民组织、圣保罗论坛等政党和社会组织也来电来函，支持中国抗击疫情的努力，愿同中国并肩作战、共抗疫情。

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