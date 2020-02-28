“与武汉团结一心”慈善音乐会在华沙举办

人民网华沙2月27日电（记者于洋）由波兰华沙商会主办的“与武汉团结一心”慈善音乐会27日在波兰国家爱乐音乐厅举行。波各界友人及部分在波中资企业员工、华侨华人、留学生代表等千余人参加了本次音乐会，支持中国抗击新冠肺炎疫情斗争。主办方宣布将音乐会全部收益用于购买医疗物资支援武汉抗疫。

中国驻波兰大使刘光源在致辞中感谢华沙商会的积极倡议和各方大力支持，表示在中国人民奋力抗击疫情的特殊时刻，波兰朋友举办此次慈善音乐会，充分体现了中波两国人民患难与共的深厚友谊。疫情发生以来，波政府、企业、人民和在波中国同胞通过多种方式积极支持中国抗疫斗争，这份雪中送炭的真挚情谊我们将永远铭记在心。

刘光源大使指出，病毒无国界，需要国际社会携手应对。在疫情带来的共同挑战面前，世界各国政府和人民应坚定站在一起，加强科学研究，深化医疗合作，互相加油打气，共同维护好全球公共卫生安全。

音乐会上，来自中波两国的艺术家奉献了一场高水平的艺术盛宴，为现场观众带来了钢琴联弹、小提琴钢琴合奏、男高音演唱、女声独唱、摇滚乐等精彩纷呈的音乐作品。歌手沃伊达克首度用中文演唱波兰经典歌曲《白风筝》，为中国、为武汉加油打气，赢得观众热烈掌声。波兰艺术家表演的《月亮代表我的心》、《李香兰》等中国曲目更是把音乐会引向高潮。整场演出在全场合唱《We Are the Champions》的歌声中圆满落下帷幕。

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