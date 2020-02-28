外交部：近期自韩来华的乘客绝大多数是在韩中国公民

人民网北京2月28日电 据外交部网站消息，2月28日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

有记者提问：随着韩国国内新冠肺炎疫情形势日趋严峻，网络上关于自韩赴华航班爆满的消息很多。你能否证实？对此有何评论？

赵立坚回答：经向有关部门了解，自新冠肺炎疫情发生后，由于航空公司缩减航班，客观上导致了一些自韩来华航班满座。据了解，近期自韩来华的乘客绝大多数是在韩中国公民。

中韩是友好邻邦，当前都处在全力抗击疫情的关键时期。中方愿同韩方进一步分享信息和经验，加强合作，共克时艰，也愿向韩方提供力所能及的帮助。

全文如下：

应塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦三国政府邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于2月29日至3月4日访问塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦。

访问期间，杨洁篪主任将同上述三国总统、外长等举行会见、会谈。杨洁篪主任此访将进一步推动中国同中亚国家关系和双方各领域合作向前发展。

向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月27日0—24时，中国境内新增治愈出院病例3622例。截至2月27日24时，中国境内累计治愈出院病例36117例。

问：近日，随着韩国、日本等国新冠肺炎疫情的扩散蔓延，北京、山东等地全面加强入境健康管理。北京市规定，来自或去过疫情严重国家地区的入境者需隔离14天。这是否意味着中国各地全面升级针对外国公民的入境限制措施？

答：当前，中国新冠肺炎疫情防控处于最吃劲的关键时期，各地都在继续严防死守，防止疫情反弹。针对新冠肺炎疫情在海外呈现扩散态势，北京市加强了入境健康管理，来自或去过境外疫情严重地区的入境人员，要接受居家或集中医学观察14天，同时提醒在京外籍人士主动服从所在社区健康管理，共同防范疫情风险。

我想强调的是，北京等地有关防控规定适用于来自或去过境外疫情严重地区的所有入境人员，对中国公民和外国公民完全一视同仁。世卫组织专家指出，中方采取的包括隔离措施在内的应对疫情的战略和战术方法被事实证明是正确和成功的，在减缓疫情扩散蔓延、阻断病毒的人际传播方面取得了明显效果。

这些非常时期的非常举措得到了中国民众的理解和支持，相信也会得到有关国家的理解与配合。中方愿就此与有关国家共同开展联防联控，更有效地维护中国人民和其他国家公民的生命安全和身体健康。

问：伊外交部发言人27日表示，中国政府和红十字会将于28日向伊提供一批核酸检测试剂盒等抗疫物资，伊方感谢中国政府和人民的援助。你能否证实？中方还将为伊方抗疫提供哪些帮助？

答：新冠肺炎疫情发生后，伊朗政府为中国抗击疫情提供了真诚友善的支持和帮助，中方对此铭记在心，深表感谢。疫情无国界，人间有真情。尽管当前中国国内疫情形势依然严峻，但我们愿在努力抗击本国疫情的同时，根据伊方需要，积极向伊方提供力所能及的支持和帮助。目前，中方已向伊方交付了一批检测试剂盒。如果伊方有进一步需要，我们将积极考虑。

问：随着韩国国内新冠肺炎疫情形势日趋严峻，网络上关于自韩赴华航班爆满的消息很多。你能否证实？对此有何评论？

答：经向有关部门了解，自新冠肺炎疫情发生后，由于航空公司缩减航班，客观上导致了一些自韩来华航班满座。据了解，近期自韩来华的乘客绝大多数是在韩中国公民。

中韩是友好邻邦，当前都处在全力抗击疫情的关键时期。中方愿同韩方进一步分享信息和经验，加强合作，共克时艰，也愿向韩方提供力所能及的帮助。

问：本周四，美国海军发声明称，中国一艘驱逐舰在关岛以西380英里的海域向美国一架P-8侦察机发射了军用级别激光。美军称，发射这种激光将对机组人员和设备造成极大损伤，违反了相关国际条例，中方行为是不安全、不专业的。美方将通过外交渠道向中方提出交涉。中方对此有何回应？

答：我不了解有关情况，请你向军方询问。

问：中国已经提名候选人竞选世界知识产权组织总干事。据美国媒体报道，美国官员近期不断批评中国“窃取知识产权”，强调不应让中国人控制世界知识产权组织。请问发言人对此有何评价？你能否介绍中国在知识产权保护方面取得了哪些进展？

答：中国一直在不断加大科技创新和知识产权保护力度，已经成为名副其实的知识产权大国和世界创新版图重要的一极，成绩卓著，有目共睹。我想通过一些数字，向大家简要介绍一下中国在科技创新、创造知识产权方面取得的成绩。

近年来，中国的创新能力不断增强，科技创新成果质、量齐升。中国创新投入的规模和增速进入世界领先行列，研发经费支出从2006年的3003.1亿元增长到2018年的19677.9亿元，年均增长17%，世界排名从第6位上升至第2位。研发人员数量稳居世界第一位。在世界知识产权组织等机构发布的2019年全球创新指数排名中，中国排名由2013年的第35位，提高到2019年的第14位，位居中等收入经济体之首，是世界上进步最快的国家之一。

中国受理的发明专利申请量连续9年位居世界第一，而且相继实现了年发明专利申请量和发明专利拥有量“两个一百万件”的重大突破，成为世界上第一个年发明专利申请量突破100万件的国家和继美国、日本之后第三个国内有效发明拥有量突破100万件的国家。2019年，中国通过《专利合作条约》途径提交的国际专利申请受理量达到6.1万件，同比增长10.4%。近年来，中国的《专利合作条约》国际专利申请量发展也很快，已经跃居全球第二位。世界知识产权组织发布的年度报告指出，中国已成为世界知识产权发展的主要推动力。环顾世界，越来越多的声音在客观地看待和评价中国知识产权保护状况的进步。2018年9月发布的《世界贸易组织对中国的2018年贸易政策审议报告》对中国知识产权保护予以充分肯定，认为近年来中国采取了多项政策措施增强自身知识产权保护能力。

我刚才给大家介绍了一系列的数字和事实。事实胜于雄辩，是任何无端指责和恶意中伤都改变不了的。

问：你昨天介绍了中方参加在维也纳举行的伊核协议联委会会议的情况。我们注意到会后，欧盟发表主席声明，表示欧盟将与中国、伊朗等所有受疫情影响的国家团结一致，应对疫情，欧盟并特别赞赏中国等为应对全球公共卫生挑战所作出的贡献。你对此有何评论？

答：我昨天介绍了中方参加在维也纳举行的伊核全面协议联委会政治总司长级会议的情况。本次会议是在国际社会共同抗击新冠肺炎疫情的背景下召开的。与会各方均赞赏中国在应对疫情过程中所采取的果断、有力举措，充分肯定中方为阻止疫情向外扩散作出的贡献。

病毒没有国界。中方感谢包括欧盟在内的与会各方对中国抗击疫情提供的宝贵支持，密切关注欧洲、伊朗的疫情发展，愿同各方一道携手合作，共同应对当前面临的公共卫生挑战。

不论是抗击新冠肺炎疫情这样的公共卫生挑战，还是应对防扩散领域的安全挑战，都需要国际社会共同作出努力。

问：昨天，美方起诉了一名在田纳西州大学工作的教授，称其在接受NASA资助时隐瞒了与中国机构的联系。中方对此有何评论？

答：我不了解你说的情况。

我记得上次你问过自伊朗入境的新冠肺炎确诊人员的国籍情况，经向有关方面了解，此人是中国国籍。

问：我想问有关在新加坡的中国公民的问题。一对中国夫妇今天因违反新加坡《传染病法》而被起诉。此类事件是否首次发生？中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。据了解，有关案件正在调查处理中。新冠肺炎疫情期间，中国驻相关国家使领馆已发布通知，要求海外中国公民了解当地疫情防控法律法规和相关措施，积极配合当地疫情防控工作。中国驻新加坡大使馆已要求新方依法公正处理有关案件，及时向中方通报有关情况。

(责编：贾文婷、杨牧)