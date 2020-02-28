美官员称中国“窃取知识产权”外交部：让数字和事实说话

人民网讯 据外交部发言人办公室微信公众号消息，在2月28日外交部例行记者会上，有记者问：中国已经提名候选人竞选世界知识产权组织总干事。据美国媒体报道，美国官员近期不断批评中国“窃取知识产权”，强调不应让中国人控制世界知识产权组织。请问发言人对此有何评价？你能否介绍中国在知识产权保护方面取得了哪些进展？

赵立坚：中国一直在不断加大科技创新和知识产权保护力度，已经成为名副其实的知识产权大国和世界创新版图重要的一极，成绩卓著，有目共睹。我想通过一些数字，向大家简要介绍一下中国在科技创新、创造知识产权方面取得的成绩。

近年来，中国的创新能力不断增强，科技创新成果质、量齐升。中国创新投入的规模和增速进入世界领先行列，研发经费支出从2006年的3003.1亿元增长到2018年的19677.9亿元，年均增长17%，世界排名从第6位上升至第2位。研发人员数量稳居世界第一位。在世界知识产权组织等机构发布的2019年全球创新指数排名中，中国排名由2013年的第35位，提高到2019年的第14位，位居中等收入经济体之首，是世界上进步最快的国家之一。

中国受理的发明专利申请量连续9年位居世界第一，而且相继实现了年发明专利申请量和发明专利拥有量“两个一百万件”的重大突破，成为世界上第一个年发明专利申请量突破100万件的国家和继美国、日本之后第三个国内有效发明拥有量突破100万件的国家。2019年，中国通过《专利合作条约》途径提交的国际专利申请受理量达到6.1万件，同比增长10.4%。近年来，中国的《专利合作条约》国际专利申请量发展也很快，已经跃居全球第二位。世界知识产权组织发布的年度报告指出，中国已成为世界知识产权发展的主要推动力。环顾世界，越来越多的声音在客观地看待和评价中国知识产权保护状况的进步。2018年9月发布的《世界贸易组织对中国的2018年贸易政策审议报告》对中国知识产权保护予以充分肯定，认为近年来中国采取了多项政策措施增强自身知识产权保护能力。

我刚才给大家介绍了一系列的数字和事实。事实胜于雄辩，是任何无端指责和恶意中伤都改变不了的。

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