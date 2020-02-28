柬埔寨舞台剧《吴哥王朝》为湖北举行义演募捐

人民网曼谷2月28日电（记者赵益普）为助力中国湖北省抗击新冠肺炎疫情，中柬双方联手打造的柬埔寨大型史诗舞台剧《吴哥王朝》近日在柬埔寨暹粒省吴哥王朝大剧院举行了为期三天（22日、24日、26日）的爱心义演活动，并于演出现场组织爱心募捐，号召柬埔寨当地华人华侨、商会等为湖北疫区进行捐赠。

27日，义演票房收入以及现场募捐资金全部转交柬埔寨大使馆暹粒领事办公室，分别收到人民币145500元、美金16211元、瑞尔26247640元。暹粒领事办公室表示，善款将尽快用于抗击疫情一线。

柬埔寨暹粒省省长狄西哈在27日的转交仪式上表示，中国的抗疫工作值得赞赏，为世界其他受到疫情困扰的国家树立了榜样。在此次义演活动之前，暹粒省政府已经向中国丽水等城市捐赠了12万只口罩，希望借由此次活动，再次表达暹粒人民和柬埔寨人民对中国的支持。

中国驻柬埔寨大使馆驻暹粒领事办公室主任刘志杰说，在这几天的义演募捐活动中，许多柬埔寨民众排着长队，争相为湖北疫区捐款，这份浓浓的情谊让我们深深感动，它体现了中柬作为兄弟国家之间患难与共、同舟共济的真情。这是中柬友好的充分体现，值得我们珍惜。

据了解，舞台剧《吴哥王朝》为吴哥王朝大剧院的固定演出节目，于2017年完成首演，是中柬双方合作的《吴哥王朝》文化项目内容之一。该剧结合传统的艺术形式和现代舞台技术，展现了柬埔寨吴哥时期热带雨林和洞里萨湖之美、战争的残酷悲壮以及人们重建家园的勤劳智慧。《吴哥王朝》舞台效果美轮美奂，故事生动感人，受到柬埔寨民众和各国游客的喜爱。

《吴哥王朝》是四川省首个落地柬埔寨的“一带一路”文化项目，由四川德阳美忆文化旅游发展投资有限公司与柬埔寨加华集团共同投资打造。吴哥王朝大剧院占地6000平方米，可容纳1200余名观众。

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