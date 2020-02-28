盖茨基金会携手中国共战疫情

人民网北京2月28日电 （邓圩 徐祥丽）国家主席习近平2月20日给美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨回信，感谢他和盖茨基金会对中国防控新冠肺炎疫情工作的支持，呼吁国际社会加强协调、共同抗击疫情。

比尔·盖茨2月6日致信习近平主席，表达对中国人民抗击新冠肺炎疫情的支持，并对奋战在一线的工作人员展现出的决心和勇气称赞。接到习近平主席回信后，比尔·盖茨再次致信习主席表达感谢。他表示，中国采取有效措施防控疫情，为遏制疫情在世界蔓延发挥了重要作用，并为促进全球健康领域的持续进步奠定基础。

据悉，盖茨基金会在疾病防控、扶贫减贫等多个领域同中国开展长期合作，是全球最早加入抗击新冠肺炎疫情的慈善组织之一。此前，盖茨基金会宣布提供500万美元紧急赠款，支持中国抗击新冠肺炎疫情。

承诺投入最高1亿美元赠款防控疫情

2月5日，盖茨基金会宣布将投入最高1亿美元赠款，其中一部分用于直接帮助中国加速在药物、疫苗及诊断方法研发等方面的工作。

盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺对人民网记者指出，基金会将投入最高2000万美元资金，用于加快新型冠状病毒感染者的发现、隔离和治疗。世界卫生组织、美国疾病预防控制中心和已报告确诊病例国家的公共卫生部门，包括中国国家卫生健康委员会和中国疾病预防控制中心等，均为赠款支持对象。盖茨基金会还将提供最高6000万美元资金，用于加快新冠病毒疫苗、治疗和诊断工具的识别、开发和测试。

据介绍，盖茨基金会与中国合作伙伴开展的具体合作包括：加强对新冠病毒的流行病学认识，制定应急响应策略和实施计划，加快研发即时检测产品和候选疫苗，支持相关药物在中国的临床研发等。目前，在诊断试剂的研发领域已经取得突破。

在提供赠款之外，盖茨基金会还提供相应的技术与专家支持，并积极搭建平台，推动应对疫情的国际交流与合作。

弥补发展中国家防疫的供需鸿沟

李一诺表示，盖茨基金会将与中方进一步合作，支持中方在药物研发和低成本疫苗、基本卫生用品等方面发挥潜力，令全世界受益。

当前，发展中国家承担了全球90%的传染病负担，但在全球药物研发支出中，只有10%针对发展中国家的主要疾病。为了弥补这一差距，盖茨基金会和北京市政府以及清华大学三方联合成立了全球健康药物研发中心，目的是利用中国的生物医学研发能力，建立世界一流的具有开创性的药物研发和应用转化平台，以满足全球健康需求。

李一诺表示，有效遏制传染病大流行离不开广泛、深入的国际合作。国际合作可以显著提升全球对流行病的效率和效果。盖茨基金会坚决支持中国打赢疫情防控阻击战，并将在更广泛的健康和发展领域与中国携手，共迎挑战。

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