新华国际时评：阻断疫情输入要有这些“硬招”

新华社北京2月28日电 题：阻断疫情输入要有这些“硬招”

新华社记者韩梁

连日来，新冠肺炎疫情出现明显的国际扩散迹象。截至27日，全球各大洲除南极洲外皆出现感染病例。在一些国家和地区，外部输入的新增病例正在增加。

如何阻断外部输入已经成为全球范围内一个紧迫而现实的问题。新形势下，各国亟须加强国际合作，采取一些科学适当有针对性的“硬招”，阻止疫情进一步跨国扩散。

防止疫情输入，需要密切沟通协作，建立协调机制。在身处全球抗疫前线的中国，多地已经采取积极措施，如强化风险评估和口岸检疫等。接下来，各方可以继续扩大国际合作，与往来人员较多的国家和地区加强沟通，共享信息，建立协调机制，提供经验支持、技术支持等，尤其是一些快速检测工具、人员流动监测大数据工具等，降低疫情输入风险。

防止疫情输入，还要把握好预防手段的“度”。从各国防控疫病实践和中方此次抗疫经验看，及早控制和减少不必要人员跨境流动对阻断疫情扩散至关重要。如何在最大限度防止疫情经由国际渠道输入的同时，避免对国际人员和经贸往来产生过度“阻断”效应；如何在加强入境管控措施的同时，避免对疫情严重国家人群产生“排斥”效应；如何在保证境内外公民生命健康安全的同时，争取相关国家和人员的理解支持，依然需要各国在实践中不断摸索和总结经验，找到平衡点。

防止疫情输入，更要适应快速变化的形势，结合实际情况灵活施策。要加强交流，互学互鉴，这利于把握最佳时机，灵活调整范围，科学精准施策。

需要指出的是，防止疫情输入的种种适当举措，并非“无情”和“歧视”，恰恰是出于国际道义和责任担当。全球化时代，各国人员往来和经贸交往日益深入，利益和命运紧密相连。在这样的国际环境下，任何国家“关起门”来搞防疫都不现实。唯有风雨同舟，并肩战斗，才是正确选择。

经过连日奋战，中国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。这殊为不易。全国人民为之付出巨大牺牲和代价。但未获全胜，不能麻痹大意。现阶段必须继续做好“外防输入，内防扩散”，珍惜巩固好阶段性成果，防止因防控不慎而导致疫情复发。

病毒没有国界，也不分种族和民族，应对流行性传染病是各国共同的责任。以更有效的手段、更广泛的国际合作，共同采取一切必要措施，才能有效阻止疫情跨国扩散，共同维护全球公共卫生安全。

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