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巴西商界人士：新冠肺炎疫情未动摇中巴产业链

2020年02月28日15:14  来源：新华网
 

　　新华社圣保罗2月27日电（记者宫若涵 陈威华）“我们会继续信任中国。”巴西圣保罗州贸易协会联合会副主席法里德·穆拉德近日在圣保罗对记者说。面对新冠肺炎疫情，巴西商界人士对尽快战胜疫情、保持中巴产业链畅通充满信心。

　　穆拉德表示，此次新冠肺炎疫情在短期内对进口中国产品的巴西行业造成影响，但总体上影响不大。在他看来，中国政府迅速采取释放流动性等措施，有效稳定了经济。

　　穆拉德说：“从火神山、雷神山两座医院的迅速建成，我看到了中国的效率和战胜疫情的决心，相信中国人民一定能够尽快战胜疫情。”

　　圣保罗州是巴西经济第一大州，集中了主要工农业生产和进出口企业。圣保罗州贸易协会联合会在全州每个城市都设有分支机构，为当地企业了解中国、同中国开展贸易提供指导。

　　巴西进出口企业廷布罗贸易公司主要经营铁矿砂、锰矿和蔗糖等原材料出口以及钢材、电子配件、机械设备进口业务。在这家公司的出口和进口业务中，对华贸易额占比均超过70%。

　　廷布罗贸易公司负责出口业务的经理费利佩·索萨表示，贸易领域中国之于巴西的重要地位并未改变。他说：“我们仍然将中国视为主要贸易伙伴，相信市场、业务以及与中国的往来都会重回正轨，并将更进一步。”

　　负责进口业务的经理维克托·莫塔则表示，中国产配件在价格上具有很大优势，巴西厂商不会转而使用其他国家的产品。（参与记者：赵焱）

(责编：于洋、刘洁妍)
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