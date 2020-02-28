中国代表观点相近国家呼吁人权高专平衡推进人权治理

新华社日内瓦2月27日电 联合国人权理事会第43次会议27日就联合国人权高专和秘书长报告举行互动对话，外交部人权事务特别代表刘华代表观点相近国家积极评价人权高专巴切莱特重视与各国开展建设性对话与合作，希望她进一步倾听广大会员国特别是发展中国家呼声，继续平衡推进各类人权。

刘华表示，希望巴切莱特和人权高专办恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持以公正、客观、建设性、非选择性方式开展工作，反对政治化和双重标准，反对点名羞辱和公开施压。

她说，期待巴切莱特和高专办在加大对一些新兴前沿问题关注的同时，深入思考如何真正推进全球人权治理，造福各国人民，特别是加大对经社文权利和发展权的投入，重视发展和减贫对促进和保护人权的重要作用，在反对种族歧视、打击仇恨言论、反对恐怖主义和极端主义、保护移民儿童权利等方面投入更多资源。

刘华呼吁巴切莱特和高专办尊重各国选择实现和平与发展道路的权利，继续肯定各国在人权领域的进展及所做努力，分享各国在人权领域的良好做法与实践，根据当事国需要和优先事项加大在技术援助方面的投入。

此外，刘华还敦促巴切莱特和高专办重视高专办职员，特别是高级官员的地域代表性和性别平衡，采取透明做法，并在此方面立即采取切实措施。

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