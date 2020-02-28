芬兰：发动全球智慧寻求可持续城市供暖最佳方案

新华社赫尔辛基2月27日电（记者朱昊晨）芬兰首都赫尔辛基27日宣布发起一项国际比赛，在全球范围内寻求创意和智慧，探索可持续城市供暖系统的最佳解决方案。

这项比赛名为“赫尔辛基能源挑战赛”，最终获胜者将获得100万欧元作为奖励。赫尔辛基市市长扬·瓦帕沃里当天宣布比赛启动时表示，将邀请全球范围内的专业人员把赫尔辛基作为“试验田”，探索可持续城市供暖的最佳解决方案。他说，在实现更加可持续的城市生活方面，这项比赛甚至可能带来革命性的突破。

赫尔辛基虽已承诺到2035年建成碳中和城市，但该市一半以上的供暖仍靠燃烧煤炭等化石燃料。2019年生效的一项芬兰法律规定，从2029年起将禁止燃烧煤炭来发电或供热，但寻找什么样的替代能源仍是该市悬而未决的问题。

赫尔辛基早先已宣布将在供暖过程中逐步取消生物质燃料，并实现能源可持续性。此次挑战赛提出的核心问题正是“在为赫尔辛基供热系统除碳的过程中如何尽可能少地使用生物质燃料”。

赫尔辛基市政府表示，将公开分享从比赛中得出的解决方案和专业知识，同时指出该赛事得到加拿大多伦多、温哥华和荷兰阿姆斯特丹等城市，以及一些国际组织的支持。

据大赛组织者说，比赛申请将于5月底截止，入围下一阶段的团队将受邀来赫尔辛基完成其创意。一个国际评审团将做出最终选择，并于11月24日宣布最终获胜者。

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