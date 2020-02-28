用科学与理性戳穿阴谋论（钟声）

抗击新冠肺炎疫情是人类与病毒的较量，也是光明与阴暗的斗争。在国际社会携手抗击疫情之际，西方个别人和媒体竟然毫无根据地在病毒来源上做文章，炮制出形形色色的阴谋论。这些耸人听闻的言论毫无科学和事实依据，倒是更加反衬出一些人内心的阴暗险恶。

“各国科研人员对新冠病毒全基因组的分析结果压倒性地证明，新冠病毒和其他新发病原一样，来源于野生动物。”国际权威医学期刊《柳叶刀》日前刊登27名全球顶尖公共卫生领域科学家签署的联合声明，支持正在抗击新冠肺炎疫情的中国科研、卫生和医务工作者，强烈谴责网络上流传的关于新冠病毒的阴谋论。科学研究作出的理性判断，也与国际社会抵制阴谋论的主流一致。世界卫生组织负责人已多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生或系制造生物武器所致。俄罗斯官方日前也表态澄清，“从未指出病毒是人工合成的”。

在理性和道义面前，一些人的危言耸听更显荒谬而拙劣。既往经验表明，病毒起源往往很难追踪。新冠肺炎疫情虽然首先出现在中国，但并不一定发源于中国。与科学家的谨慎相比，西方一些政客和媒体妄下断言，甚至不惜用污蔑方式臆测什么“生化战”。这些鼓噪背后的卑劣政治图谋昭然若揭，也引起国际社会的高度警觉。

世卫组织总干事谭德赛日前感慨道：“令疫情雪上加霜的是，错误信息在网上传播的速度比冠状病毒传播的速度还要快。”很显然，阴谋论不仅偏离了科学和理性的轨道，更制造了谣言、偏见、恐慌，损害全球共同抗击疫情的努力。当前，在全世界与病魔较量，与时间赛跑的关键时刻，必须高度警惕、坚决抵制形形色色的阴谋论，不能让怀疑、焦躁、恐慌的负面情绪蔓延。

中东呼吸综合征冠状病毒的最早发现者、埃及病毒学家阿里·穆罕默德·扎基博士认为，人类对病毒的认识还远远不够，回击谣言最有力的武器是进一步的科学思考与求证。科学是战胜疫情的利器。破除阴谋论，离不开科学界加速对新冠病毒来源及传播机理的研究，更需要理性和良知。值得肯定的是，在应对“谣言疫情”的前沿，国际社会主流守住了客观公正的防线，抵制住了“政治病毒”的攻击，再次印证“谣言止于智者”这一朴素的道理。

病毒没有国界。面对疫情，各国是命运共同体，还是责任共同体。用科学战胜愚昧，用真相粉碎谣言，用合作抵制偏见，不容阴谋论等“政治病毒”作乱，这是所有人共同的责任。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 03 版）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)