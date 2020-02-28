美增加在沙特军事部署　应对伊朗威胁

美国《华尔街日报》26日报道，美国已恢复在沙特阿拉伯首都利雅得附近一处基地的军事部署。这是近17年来，美国再次大规模增加在沙特军事部署，反映其中东战略针对伊朗威胁的侧重。

【基地重新扩员】

美军部署所在基地是利雅得东南方向大约100公里的苏丹王子空军基地，现驻有2500名美军，部署着一支F-15战机中队及两套“爱国者”防空导弹系统。

美国在这一基地的军事入驻始于海湾战争期间。伊拉克入侵科威特后，美国1991年向伊拉克发动进攻，派遣大量军队保护地区盟友。遭受“9·11”恐怖袭击后，美国发动伊拉克战争，以苏丹王子空军基地作为美军联合空中行动中心。

不过，美国与沙特合作屡有摩擦。美军2003年推翻伊拉克萨达姆政权后，撤出苏丹王子空军基地，将不少驻军转移至卡塔尔等国。

按照《华尔街日报》的说法，如今近20年过去，人员规模明显缩小的美军重返沙特，反映美国在周边地区军事存在出现的变化。美国总统唐纳德·特朗普秉持对抗伊朗政策，在从叙利亚撤出部分军队的同时，增加中东邻近地区的军事部署。

【沙美紧盯伊朗】

美国国防部去年7月宣布增兵沙特，但当时披露的驻军人数只有500。分析人士认为，特朗普上台后推动美军从中东冲突中抽身，但近年仍向沙特等国增加军事部署，反映其中东战略对遏制伊朗威胁的侧重。

“我们面对的是一个狡猾的敌人，不停地制造真正的地区冲突，”美军高官约翰·沃克说，“他们（伊朗人）非常厉害。”

《华尔街日报》报道，沙特人10多年前因摆脱美国驻军而感到轻松，最近则因缺乏美军支持而忧虑。沙特领导人同样担忧伊朗威胁。

美国和沙特把海湾地区2019年发生的多起油轮遭袭事件归咎于伊朗，包括沙特两座石油设施去年9月遭袭事件。伊朗方面予以否认。而驻沙美军重点任务就是避免类似袭击重演。（徐超）（新华社专特稿）

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