人民网>>国际

美增加在沙特军事部署　应对伊朗威胁

2020年02月28日08:40  来源：新华网
 

　　美国《华尔街日报》26日报道，美国已恢复在沙特阿拉伯首都利雅得附近一处基地的军事部署。这是近17年来，美国再次大规模增加在沙特军事部署，反映其中东战略针对伊朗威胁的侧重。

　　【基地重新扩员】

　　美军部署所在基地是利雅得东南方向大约100公里的苏丹王子空军基地，现驻有2500名美军，部署着一支F-15战机中队及两套“爱国者”防空导弹系统。

　　美国在这一基地的军事入驻始于海湾战争期间。伊拉克入侵科威特后，美国1991年向伊拉克发动进攻，派遣大量军队保护地区盟友。遭受“9·11”恐怖袭击后，美国发动伊拉克战争，以苏丹王子空军基地作为美军联合空中行动中心。

　　不过，美国与沙特合作屡有摩擦。美军2003年推翻伊拉克萨达姆政权后，撤出苏丹王子空军基地，将不少驻军转移至卡塔尔等国。

　　按照《华尔街日报》的说法，如今近20年过去，人员规模明显缩小的美军重返沙特，反映美国在周边地区军事存在出现的变化。美国总统唐纳德·特朗普秉持对抗伊朗政策，在从叙利亚撤出部分军队的同时，增加中东邻近地区的军事部署。

　　【沙美紧盯伊朗】

　　美国国防部去年7月宣布增兵沙特，但当时披露的驻军人数只有500。分析人士认为，特朗普上台后推动美军从中东冲突中抽身，但近年仍向沙特等国增加军事部署，反映其中东战略对遏制伊朗威胁的侧重。

　　“我们面对的是一个狡猾的敌人，不停地制造真正的地区冲突，”美军高官约翰·沃克说，“他们（伊朗人）非常厉害。”

　　《华尔街日报》报道，沙特人10多年前因摆脱美国驻军而感到轻松，最近则因缺乏美军支持而忧虑。沙特领导人同样担忧伊朗威胁。

　　美国和沙特把海湾地区2019年发生的多起油轮遭袭事件归咎于伊朗，包括沙特两座石油设施去年9月遭袭事件。伊朗方面予以否认。而驻沙美军重点任务就是避免类似袭击重演。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved