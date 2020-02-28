特朗普再“杠”《纽约时报》

美国总统唐纳德·特朗普的竞选连任团队26日宣布，已向纽约州法院提起诉讼，指控《纽约时报》因一篇观点文章涉嫌诽谤。诉讼原告同时指认这一美国主流大报企图“不当影响”特朗普竞选连任。

上述发表于去年3月的观点文章指认特朗普2016年竞选团队与俄罗斯政府达成“抹黑竞争对手换取利好外交政策”的重要协议。

【再斥媒体“失真”】

特朗普当天在白宫记者会上说，《纽约时报》“过去数年犯了大量错误”，针对这家报纸的诽谤诉讼会“正常走法院程序”，不排除提起更多诉讼的可能。

特朗普同时“炮轰”美国有线电视新闻网和微软—全国广播公司，指责两家媒体极力渲染新冠肺炎疫情构成的危险，搅乱金融市场。

路透社报道，特朗普一直声称美国新闻媒体存在“自由派偏见”，曾把多家媒体斥作“假新闻”媒体，甚至声称媒体是“人民公敌”。而这种说法受到美国保守派选民欢迎。

特朗普竞选团队26日早些时候发表的声明说，提起诉讼旨在就《纽约时报》“故意发表”针对特朗普总统竞选团队的“虚假声明”追责。诉讼书同时指控《纽约时报》对连任竞选团队存在“极端偏见与敌意”，“极力企图不当影响2020年11月的总统选举”。

《纽约时报》发言人回应说，没有收到起诉通知书，是从媒体得知诉讼消息。

【“通俄”阴霾徘徊】

俄罗斯是否借干预2016年选举帮助特朗普胜选是美国政界近年来热度居高不下的议题，也是共和、民主两党矛盾激化的一大缘由。

美国司法部2017年5月委任特别检察官罗伯特·米勒调查特朗普竞选团队是否在选举期间与俄方“串通”，以及特朗普身为总统是否干预司法。米勒去年3月22日完成“通俄”调查。

按照路透社的说法，调查报告认定特朗普竞选团队曾与俄方多次沟通，但调查证据不足以判定竞选团队与俄方存在“犯罪共谋”。报告同时没有为总统涉嫌干预司法脱罪。

而《纽约时报》惹上官司的观点文章于去年3月27日刊发，由前责任编辑马克斯·弗兰克尔撰写。弗兰克尔写道，没有必要详尽展示竞选团队与俄政府间的“串通”，因为双方已达成重要协议，俄方帮助竞选团队抹黑希拉里·克林顿，换取特朗普上台后出台有利于俄方的外交政策，包括放松对俄经济制裁。

美国情报界近日再次认定俄罗斯试图干预今年总统选举，显现“通俄”议题仍将久争不绝。今年民主党的热门总统竞选人伯尼·桑德斯26日暗指特朗普受俄方指示，企图破坏美国民众言论自由。白宫方面先前推断，俄方即便干预今年选举，也可能是想助选桑德斯。

【“铁例”料难推翻】

美国福德姆大学法学院教授本杰明·济普尔斯基认为，特朗普一方若想胜诉难度不小。因为依据美国诽谤法，只要民众对公众人物秉持的想法系本人真实意思，便不必因此担责。

济普尔斯基说，法官们一般担心此类诉讼对宪法第一修正案所造成的影响，往往倾向于不予受理。

《纽约时报》1960年刊登民权组织声援黑人民权领袖马丁·路德·金的广告，谴责亚拉巴马州蒙哥马利市等南部地区打压民权运动。蒙哥马利市政府以涉嫌诽谤提起诉讼。《纽约时报》败诉后上诉至联邦最高法院，在1964年的终审裁决中获胜。最高法院大法官当时明确，官员或公众人物指控媒体报道诽谤时必须遵循“真实恶意”原则，即需要证明涉事媒体人员带有恶意扭曲事实的主观故意。

美国保守派大法官克拉伦斯·托马斯去年呼吁最高法院同僚考虑推翻这一判例。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)