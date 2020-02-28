土俄就叙利亚伊德利卜局势进行磋商 22名土耳其士兵在空袭中身亡

新华社安卡拉2月27日电（记者郑思远）正在土耳其的俄罗斯代表团27日与土方就叙利亚西北部伊德利卜省局势举行会谈。当天，土耳其军队在伊德利卜遭叙政府军空袭，22名土耳其士兵死亡。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，由俄罗斯外交部副部长谢尔盖·韦尔希宁带队的俄代表团26日抵达土耳其首都安卡拉，与土方就叙伊德利卜问题举行会谈。这是俄方本月第二次派代表团赴土耳其就伊德利卜问题进行磋商。

报道援引土外交部人士的话说，土耳其外交部副部长塞达特·厄纳尔等与俄方进行了会谈。土方表示，该地区冲突各方应立即停火，同时应执行土俄双方2018年9月在索契签署的协议，保护平民免受灾难，并避免引发大规模难民潮。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27日在俄外交部吹风会上说，俄代表团正在安卡拉与土方进行磋商，内容涉及与叙利亚伊德利卜局势正常化有关的所有问题。她说，本轮磋商可能持续多日。俄方认为，叙国内紧张局势升级的主要原因之一是土耳其未履行俄土两国2018年9月达成的协议。

土媒体27日报道说，土耳其军队当天在伊德利卜省遭到叙政府军空袭，造成22名土方士兵死亡、多人受伤。

另据俄罗斯媒体报道，叙反对派武装27日在土耳其军队支持下向伊德利卜省萨拉基卜市的叙政府军发动进攻。土军还向轰炸反对派武装的俄罗斯战机发射了便携式防空导弹，但俄战机化解了攻击。

土耳其国防部27日发布声明说，土耳其国防部长阿卡尔当天与美国国防部长埃斯珀通电话，就寻求伊德利卜问题解决方案以及土美双边和地区防务问题交换了意见。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。2018年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立非军事区。根据协议，土方以监督停火的名义在伊德利卜设立12个观察点。近期，叙政府军和土军在伊德利卜爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。俄军也参与了对伊德利卜冲突降级区内武装分子的打击行动。（参与记者：刘洋）

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