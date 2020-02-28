石油出口遭封锁 利比亚损失逾22亿美元

利比亚国家石油公司26日说，东部部族武装封锁石油出口以来，利比亚在石油出口方面蒙受超过22亿美元损失。

【经济损失】

国家石油公司在一份声明中说，截至25日，利比亚日均原油产量为大约13.57万桶。

上月18日以来，效忠利比亚军事强人哈利法·哈夫塔尔的东部部族武装夺取并关停数十处油田和石油出口终端，国家石油公司下属多个分公司被迫暂停石油出口。

按照国家石油公司先前估算，利比亚日均原油产出一度达到120万桶，眼下锐减至十几万桶水平。这家国有企业预测，如果情况持续恶化，利比亚日均原油产出可能缩水至7.2万桶。

利比亚民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰本月15日警告，“不要把石油当作‘施压牌’”，民族团结政府已着手采取法律措施，但他没有详述细节。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区；国民代表大会与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

民族团结政府得到联合国承认，受土耳其等国支持；“国民军”获埃及、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯、法国等支持。

【会谈中止？】

联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆办公室26日说，利比亚对峙双方的政治会谈当天在瑞士日内瓦启动，会谈代表会面，但没有说明哪些人员参与会谈。

民族团结政府的一个咨商机构26日晚些时候向联合国利比亚支助特派团去信，要求推迟会谈，理由是双方应先在军事会谈中“取得具体进展”。信中还对参与会谈的部分人选表达异议。

国民代表大会方面外交负责人当天说，他们“眼下中止”参与会谈。一名国民代表大会发言人说，他们所派代表团已于25日从日内瓦返回利比亚班加西。

在联合国主持下，利比亚和平进程正在经济、军事和政治三条轨道上进行。

联合国利比亚支助特派团24日确认，利比亚冲突双方达成一份停火协议草案，同意在联合国监督下推动流离失所的利比亚人返回家园,但没有触及双方撤军等关键问题。民族团结政府和“国民军”方面正在各自审议草案。

与此同时，德国外交部长海科·马斯呼吁各国落实联合国关于利比亚武器禁运的决议，特别是那些在柏林峰会上承诺维持武器禁运的国家，若违反所作承诺，应受到追究。

马斯26日在美国纽约参加联合国安理会有关利比亚问题的会议前发表上述言论。

“国民军”2019年4月向的黎波里发起军事行动。2020年1月，在柏林举行的利比亚问题国际会议宣布达成多项文件，核心是确保利比亚长期停火、落实对利比亚武器禁运。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯最近说，向利比亚输送武器的“丑行”仍在继续，报告显示，这些武器经由阿联酋、埃及进入利比亚，土耳其军队、苏丹雇佣兵以及一家俄罗斯私营公司也关联武器输送。（郭倩）（新华社专特稿）

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