卢沙野：法国借鉴了不少中国防控措施经验

人民网马赛2月27日电（记者 葛文博）27日，中国驻法国大使卢沙野在法国马赛市就使馆涉新冠疫情领保工作召开新闻发布会。

卢沙野指出，法国与湖北省交流合作紧密，人员往来频繁，是欧洲最大的温州侨民聚居地，巴黎也是欧洲交通枢纽，疫情防范风险和应对压力较为集中，领事保护工作呈现出头绪多、任务重、时效紧、社会关注度高等显著特点。新冠病毒肺炎疫情发生以后，中国驻法国大使馆高度重视涉疫情领事保护与协助工作，密切跟踪疫情发展，早在1月21日疫情初期就第一时间制订应急预案，成立了以大使为组长的应急领导小组，馆内各部门各司其职、密切协作，全力维护在法同胞健康安全。总的看，前一段时间工作启动快、介入早，防范及时有效，处理迅速妥当，取得了阶段性成果。

卢沙野认为，由于抓住敏感苗头，预防工作取得成效。他介绍说，1月21日，使馆多渠道接到中国同胞反映，1名武汉籍女士在朋友圈发布消息，称自己靠退烧药隐瞒病情，骗过机场边防进入法国，引发国内外广泛关注。使馆紧急通过各种渠道寻找当事人，于22日与之取得联系，对其相关行为进行批评教育，要求其尽快拨打法国紧急救护电话，通知有关急救部门前往处置。此后，使馆一直与其保持密切联系，敦促其根据法方急救部门要求采取自测体温等必要措施，及时向使馆通报自身情况。最终，法方确认其并未感染新冠病毒。使馆也及时在官网上通过使馆发言人发表声明，介绍情况，有效引导舆论，安抚了社会恐慌情绪。

1月21日，使馆24小时领事保护与协助电话接到一对来自武汉的夫妇的来电。对方称，自己来法旅行期间出现发烧症状。使馆结合其国内来源地和自身症状，当即认为此事非普通领保案件，当事人极有可能感染了新冠病毒。当时法国尚未出现确诊病例，官方也未公布相关症状的处置建议。使馆紧急与法方卫生部门沟通，根据法方建议，要求当事人切勿离开住所，避免接触其他人群，尽快拨打法国急救电话，并根据对方指示配合做好后续治疗。两天后，该夫妇被法方确诊。由于使馆前期引导得力，该夫妇及时获得有针对性的治疗，亦未造成病毒在法扩散蔓延，将潜在负面影响降到了最低。

1月23日，武汉宣布对人员流动采取最严防控措施。考虑到中法人员往来频繁，巴黎与武汉通有直航，这将导致大量湖北居民滞留法国。使馆牢固树立底线思维，当天早晨即召集在法所有中国民航企业负责人开会，了解受波及的乘客数量和各航司应急举措，做好提前部署，建立民航动态即时沟通机制，实时了解最新情况，为日后协助中国公民顺利回国打下坚实基础。

同时，使馆紧密跟踪疫情发展，自去年年底以来，已根据疫情发展态势和不同受众连续发布9条安全提醒和通知公告，介绍使馆所做工作和有关个案处置情况，整理权威信息和参考建议，提醒在法中国公民减少出行和群体活动，增强自我安全防范意识，掌握科学防疫知识和发现疑似症状后的处置流程。部分提醒点击量创历史记录，达到10万+，国内外多家主流媒体和大量自媒体纷纷转发，仅部分微博转发账户的评论量就已过万，社会影响显著。

针对浙江温州地区逐渐发展成为湖北省外另一重灾区这一情况，使馆判断春节后大量过年回家探亲的温州籍侨胞将出现返法高峰，疫情风险不容小觑。使馆于2月2日紧急发布提醒，建议近期返法同胞自我隔离14天，切勿参加各类聚会，推迟举办婚宴、生日宴等集体活动，并要求有关侨团负责人发挥指导督促作用，每天向使馆报备返法侨胞防疫情况和身体状况。在使馆引导下，大部分近期返法的温州籍同胞严格采取居家隔离等举措，旅法侨界民心稳定，未出现恐慌情绪。可以看到，在各方努力下，目前还没有出现旅法中国侨民确诊病例，这也说明使馆前一段的工作收到了预期的效果。

卢沙野表示，使馆将坚持全力做好领事保护应急值守工作。他指出，疫情当前，旅法中国公民求助电话和信函激增，较平时数量增长超过4倍。为及时回应同胞诉求，使馆严格做好领事保护电话应急值守和求助邮件回复工作，积极为因航班取消而影响行程的同胞提供旅行建议，并做好登记备案，不定期进行电话回访。从领事参赞到一线工作人员，自1月19日起便进行紧急状态，春节期间全天候投入工作，搜情况、发通知、接电话、搞交涉，经常连一日三餐都无法保障。

据统计，疫情发生以来，使馆已累计接听来电1200余通，回复邮件200余封，处理12308呼叫中心转来的求助案件100余件，为约3000名中国同胞改签航班、就医治疗等提供了重要帮助。很多电话都是在半夜打来，有时一晚上接4、5个电话。

在接到的中国公民求助案件中，很多是因为法航宣布暂停往返中国航班而导致行程受阻的。使馆对此高度重视，与相关航空公司密切沟通，及时在使馆网站上发布《关于近期有关航空公司改退签渠道的通知》，为中国同胞顺利回国提供可行建议，并积极协调国内各航空公司配合开展应对工作，确保运力，为中国乘客改签提供必要便利。当前，中国民航企业往返中法航班因客流量减少而少量缩减，但基本正常执飞。在法中国同胞可以根据航空公司建议和个人行程，改乘中国民航企业航班回国。

卢沙野透露，使馆正在积极协助在法确诊的中国同胞得到救治及解决实际问题。目前，有4名中国公民在法确诊感染新冠病毒，其中3人治愈出院，1人死亡。4人均是来自湖北的游客。他们确诊以来，使馆一直同法国卫生部门、患者本人及其家属保持密切联系，通过双边定期会晤机制推动法方全力开展救治，及时向中方通报病情，并协调国内专家与法方联合会诊。使馆指定专人负责与患者联络，鼓励其保持积极心态，配合医生诊治工作，争取早日痊愈，还通过医务人员向他们转交了慰问品。他们住院后，还面临签证延期、所租车辆无法退还等问题，使馆积极协调有关部门，帮助他们解决实际困难。当前，使馆正在与法国和国内相关部门保持密切沟通，积极帮助死者家属处理善后事宜，加急办理有关领事文书，并协助其他痊愈同胞顺利回国。

卢沙野认为，应以实际行动应对谣言，维护侨胞合法权益。他指出，个别人近期在社交网络上发布消息称，巴黎美丽城一带出现确诊病例，给当地造成巨大恐慌，许多华商店铺收到波及，大量参观、商店被迫关门歇业。虽然后来这些消息都被证明是谣言，但仍然造成了恶劣的社会影响。使馆领事参赞专门与当地侨领通话，了解情况，研商对策，安抚侨心。使馆以实际行动破解谣言，派领保工作人员赴现场与当地侨团和区政府代表等座谈，在当地中餐馆就餐，到当地中国超市购物，并沿街走访一些华商店铺。同时，紧急联系使馆法律顾问，推动其到美丽城接受媒体采访，说明在法国恶意制造和散步虚假信息的行为需承担的法律责任，用专业法律知识为侨胞提供法律支援。使馆还引导侨胞团结一致，积极配合警方查找谣言制造者，依法追究其法律责任。在各方努力下，谣言最终狼狈遁形，赴美丽城购物的人又逐渐多了起来。

卢沙野最后表示，法国政府高度重视疫情，已宣布部分防疫措施，其中借鉴了不少中国防控措施经验。法国目前虽还未对华提出物资援助要求，但随着中国医疗物资生产的恢复和产能的扩大，如果法国需要，中国可以提供力所能及的帮助。

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