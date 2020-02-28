推行完全反对中国的世界观没有出路

人民网约翰内斯堡2月27日电 （李滢嫣、王磊）据中国驻南非使馆消息，2月18日，中国驻南非大使林松添在使馆举行记者会，对正在非洲进行首访的美国国务卿蓬佩奥近日攻击中国共产党和中国政治制度以及华为5G技术、挑拨中非友好等言论进行批驳，引发中外媒体强烈反响。25日，日本《外交官》（The Diplomat）杂志网站刊发评论文章，认为蓬佩奥非洲之行旨在同中国争夺对非影响力，批评美国推行完全反对中国的世界观只会煽动敌对情绪，加剧紧张，没有出路。主要内容如下：

美国国务卿蓬佩奥上周在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的联合国非洲经济委员会会议上发表演讲，称将与非洲开展“美国模式”合作，以“解放非洲企业家”。蓬佩奥没有明确点名中国，但他警告非洲国家，在与中国扩大经济交流，包括通过“一带一路”倡议进行合作之时，要警惕中国投资。

蓬佩奥称，在与非洲合作时，并不是所有域外国家都采用“美国模式”，非洲各国应警惕那些在非开空头支票、制造腐败的专制政权，他们不雇佣、不培训当地人。与他们合作不会给非洲带来繁荣、自主和进步。

蓬佩奥非洲之行包括塞内加尔、安哥拉和埃塞俄比亚。三国都与中国有广泛而密切的联系。例如，塞内加尔是第一个加入中国“一带一路”倡议的西非国家，目前是中非合作论坛非方共同主席国，中国也是塞内加尔的主要进口来源国。安哥拉是中国主要石油供应国之一，并从中国获得大额基础设施贷款。中国是埃塞俄比亚最大出口目的地和进口来源国，埃塞俄比亚也是中国投资主要目的地。

中国一直在帮助非洲国家开发人工智能、面部识别软件等先进技术，如肯尼亚最大电信运营商宣布，将考虑使用华为开发其5G网络。而美国政府正试图说服世界各国合作伙伴以安全理由拒绝与华为开展合作。

蓬佩奥认为美式合作模式根植于对经济解放的追求，而不是威权主义选择，是“真正的伙伴关系”。这表明美国将对非外交视为大国影响力之争，美国在世界各国的外交政策都带有同中国竞争的色彩。

中国驻南非大使林松添认为，蓬佩奥就任近两年才首访非洲是“来晚了”。与中国相比，美国对非洲大陆太不重视。林大使还批评蓬佩奥充满仇恨、敌意和意识形态偏见的“零和博弈”冷战思维。

总体看，蓬佩奥将美中关系等同于竞争关系，带有明显的冷战时期敌对基调。大国竞争或许不可避免，但宣扬和推行完全反对中国的世界观，只会煽动敌对情绪，加剧紧张，没有出路。

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