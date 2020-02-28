阿拉伯国家卫生部长高度赞赏中国防控新冠疫情努力

这是2月27日在埃及首都开罗拍摄的会议现场。 新华社发

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新华社开罗2月27日电（记者李碧念）阿拉伯卫生部长理事会第53次会议27日在位于埃及首都开罗的阿拉伯国家联盟（阿盟）总部召开。会后发表的声明说，阿拉伯国家卫生部长高度赞赏中国在防止新冠肺炎疫情扩散方面所做的努力，相信中国有能力完全控制疫情，并推动全球抗击疫情国际合作。

世界卫生组织东地中海区域办事处负责人艾哈迈德·曼达里、阿盟社会事务助理秘书长海法·阿卜·加扎拉、中国驻埃及大使廖力强也出席了这次会议。会议讨论了当前阿拉伯国家新冠肺炎疫情发展，并呼吁召开阿盟各国卫生专家紧急会议，讨论阿拉伯国家针对疫情的准备情况，交流抗击疫情经验。

廖力强在会上介绍了中国抗击疫情形势，表示中方愿同阿拉伯国家协调防控策略，加强卫生领域交流合作，依据《国际卫生条例》并在世界卫生组织、国际民航组织的专业指导下联防联控，培育新的合作增长点，持续深化贸易、投资、金融等领域的战略合作。

廖力强说，在这场抗击疫情的斗争中，中方将与阿拉伯国家和国际社会并肩作战，将始终展现作为负责任大国的担当。

目前，科威特、巴林、伊拉克、黎巴嫩、阿尔及利亚、阿联酋、阿曼等阿拉伯国家已经出现新冠肺炎确诊病例。

这是2月27日在埃及首都开罗拍摄的会议现场。 新华社发

(责编：于洋、徐祥丽)