东盟灾害管理高级别研讨会在雅加达举行

人民网雅加达2月27日电（记者 徐伟）2月26日，由中国—东盟合作基金支持的东盟灾害管理高级别研讨会在位于印度尼西亚首都雅加达的东盟秘书处举行。东盟秘书长林玉辉，东盟灾害管理部长级会议主席、菲律宾内防部副部长加拉德，中国驻东盟大使邓锡军，东盟国家常驻代表、东盟对话伙伴大使、东盟各国灾害管理部门官员与学者以及相关国际和地区组织代表约150人出席会议。

林玉辉在致辞中表示，真诚感谢中国政府对东盟的持续承诺和大力支持。中国是东盟最重要的合作伙伴之一，为维护和促进本地区的发展、和平、稳定与繁荣做出了重大贡献。中国是东盟最大的贸易伙伴，去年成为东盟第三大外国直接投资来源地，并长期是东盟游客的主要贡献国。双方密切开展合作，旨在实现一个可持续和有弹性的东盟共同体。此次高级别研讨会是对东盟共同体建设所做努力的又一贡献，并将为东盟部门机构成员、实践者、决策者及智囊团针对与灾害管理有关的问题交换意见和想法提供一个平台。

邓锡军在题为《深化中国—东盟灾害管理合作，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体》的开幕致辞中系统介绍了中国防灾、救灾、减灾和应急管理工作的原则理念、体制保障和实践经验。他表示，中国和东盟都是深受自然灾害影响的国家，在减灾领域一直保持密切合作。2013年，中国政府宣布向东盟提供5千万人民币无偿援助，协助东盟落实《灾害管理与应急响应协议》，目前正在推进相关项目。

邓锡军还就深化中国—东盟灾害管理合作提出具体建议：一是强化政策协调，实现信息共享。中方倡议建立中国—东盟灾害管理部长级会议机制，进一步促进减灾救灾领域区域合作。二是强化重特大自然灾害紧急救灾合作,实现同舟共济。进一步健全完善中国—东盟救灾领域人道主义紧急援助合作机制。三是强化人员交流、互访和培训，有效提升能力。中方愿通过中国—东盟合作基金、中国—东盟菁英奖学金短期培训班等形式支持举办更多能力建设项目。四是推动建立“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作机制，提高相互借鉴，中方拟于今年6月在华举办的“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作部长论坛，欢迎各国积极参加。

会上，中国国家减灾中心副主任张晓宁通过视频连线参与分议题讨论，介绍了中国在灾害管理体制机制建设，特别是通过科技创新提升灾害预警水平等方面所做工作和经验体会。

与会嘉宾高度赞赏中方所作介绍，感谢中方依托中国—东盟合作基金为此次会议提供支持，强调中国在减灾防灾领域具备丰富经验和先进技术能力，希望中国与东盟国家进一步加强相关领域合作，共同提升本地区灾害应对和管理水平。

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