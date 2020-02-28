叙利亚新闻部长及媒体界人士声援中国抗击疫情

叙利亚新闻部长伊玛德_萨拉与中国驻叙利亚大使冯飚在交谈。李潇摄

人民网大马士革电2月28日电（记者 李潇）当地时间2月26日，叙利亚新闻部长伊玛德·萨拉率该部副部长艾哈迈德·德瓦等主要官员、叙新闻机构、媒体界代表前往中国驻叙利亚使馆，声援中国抗击疫情。中国驻叙利亚大使冯飚及全体党委成员参加活动。声援活动现场气氛温暖感人，与会人员还一同观看了叙新闻部制作的《中国加油》声援短片。

萨拉表示，叙中两国人民是患难与共的好朋友、好兄弟，叙政府和人民始终铭记中方在叙长达九年的反恐战争中所给予的政治、道义、人道援助等支持，在中国人民面临新型冠状病毒疫情肆虐的困难时刻，叙人民感同身受，并始终与中国人民站在一起。叙方对中国在习近平主席领导下采取一系列强力果断的疫情防控措施表示赞赏，对中国人民万众一心、众志成城抗击疫情的勇气表示由衷钦佩，对疫情防控所取得的积极成效感到鼓舞和骄傲。中国抗击疫情的努力，不仅维护了中国人民的生命安全和身体健康，更为维护世界公共卫生安全作出了积极贡献。叙方坚信在中国共产党的英明领导下，中国一定能尽早战胜疫情，中国经济社会一定将继续保持繁荣发展的势头。叙新闻媒体在有关疫情报道中秉持客观公正立场，始终以中国官方发布的权威信息为报道依据。萨拉谴责了部分国家歪曲中国发生的疫情，误导国际舆论，甚至将疫情政治化，它们以此遏制中国发展的险恶用心昭然若揭。叙方高度重视两国关系，愿一如继往继续推动两国在各领域，特别是新闻领域的友好交流与合作。

冯飚感谢萨拉带领叙新闻界来馆声援中国抗疫，并表示，在以习近平总书记为核心的中国共产党坚强领导下，中国政府迅速建立起联防联控的举国体制，采取了一系列果断科学的措施，目前防控工作已取得初步成效。依靠中国特色社会主义的制度优势和新中国70年来积累的强大科技和物质基础，在包括叙在内国际社会的大力支持下，中国终将取得抗击疫情的最终胜利。中叙是患难见真情的好朋友，好兄弟，在中国出现疫情后，巴沙尔总统第一时间向习近平主席致口信，穆阿利姆外长同王毅国务委员兼外长通话，米格达德常务副外长代表叙政府发表声明支持中方抗疫努力，在叙国家仍处于战事状态情况下，叙工商界还向中方捐助了一批口罩等医疗物资，这充分体现了叙人民对中国人民的真挚情谊。中方对此深为感动并深怀谢意。部分西方国家利用中国发生的疫情歪曲误导，搞政治化，突破了人类的基本良知和道德底线，为世人所不齿。中方高度重视中叙关系，中国驻叙使馆愿将叙社会各界对中国的支持化为工作的动力，进一步推动两国在各领域友好合作深入发展，造福两国人民。

叙国家通讯社、国家电视台、《革命报》、《十月报》等当地主流媒体及《人民日报》、新华社、CGTN、凤凰卫视等华媒进行了现场采访报道。

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