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世卫组织呼吁团结应对新冠肺炎疫情

本报赴瑞士特派记者  张朋辉

2020年02月28日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　2月26日，世界卫生组织举行新冠肺炎疫情简报会，总干事谭德塞介绍了过去一周全球应对疫情的积极进展。谭德塞高度评价中国抗击疫情的成效，认为中国的行动证明新冠肺炎疫情可以得到控制，呼吁各国团结互助，进一步加强防控，防止疫情出现更大规模传播。

　　谭德塞在简报会上再次介绍了世卫组织赴中国考察专家组的情况。考察组认为，中国疫情在1月23日至2月2日期间达到顶峰，此后一直在稳步下降；病毒未发生明显变异；中国防控疫情的强有力的措施避免了本可能出现的大量病例等。谭德塞表示，这些情况说明“这种病毒可以被控制”。这是能够给所有国家带来“希望、勇气和信心”的关键信息，但是目前仍然要保持警惕。

　　谭德塞说，一些人在讨论疫情是否构成全球性大流行，但是“我们在仔细和清晰地分析事实之前，不应急于宣布大流行”。谭德塞表示，轻易使用大流行这个词没有任何实际好处，反而有巨大风险，可能会加剧不必要、不合理的恐惧心理和污名化现象，并影响一些系统运行。目前，尚未看到这种病毒持续在社区传播，也没有看到大规模的严重疾病或死亡，宣布疫情为大流行并不适合，也不符合事实。

　　谭德塞说，中国新增病例持续下降，另有9个国家已经两周没有报告新增病例，这是一个积极的信号。他同时敦促各国加强防控措施，“所有国家，无论是否有病例，都必须为潜在的大流行做好准备”。世卫组织建议各国及早发现病例，隔离患者，追踪接触者，提供高质量的临床医护，防止医院暴发疫情，并防止社区传播。

　　谭德塞说：“25日，中国以外报告的新增病例数首次超过了中国的新增病例数。”一些国家增长的病例数让人担忧，但也有一些好消息，如已发现病例的国家中有14个超过一周未报告新病例，有9个国家超过两周未报告新病例。

　　为了支持各国应对疫情，世卫组织发布了支持相关国家做好准备和应对的业务规划指南，相关措施包括尽早检测病例、隔离患者、追踪接触者、提供高质量的临床护理、防控医院内传播、防控社区传播等。

　　世卫组织还任命了6位新冠肺炎疫情防控特使，负责在世界各地提供战略咨询、推动政治理念对话和各方参与。谭德塞表示，新冠肺炎疫情可能会对全球政治、经济、社会产生影响，各国不仅应努力遏制疫情和拯救生命，还应努力降低全球大流行可能造成的社会和经济损害。

　　谭德塞呼吁各国应该全方位应对新冠肺炎疫情，在政治、技术和资金上团结互助，并同世卫组织分享数据。

　　（本报日内瓦2月27日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月28日 16 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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