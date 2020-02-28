巴以和平进程日益复杂化（国际视点）

2月25日，在加沙地带，几名巴勒斯坦男子在遭以色列空袭的地点拾取个人物品。

新华社发

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美国与以色列近日开始着手绘制将约旦河西岸部分地区纳入以色列版图的新地图，以方还加快了扩建犹太人定居点的步伐，引发巴勒斯坦方面强烈反对。与此同时，巴以双方暴力冲突不断。外界普遍认为，美国单方面推出的“中东和平新计划”破坏了涉及巴勒斯坦的多项联合国决议，忽略国际社会此前为实现巴以和平做出的种种努力，已成为影响中东和平进程的一大障碍。

近日，美国和以色列两国政府不顾巴勒斯坦方面强烈反对，根据美方提出的“中东和平新计划”，着手绘制反映约旦河西岸“变化”的巴以地区地图。巴勒斯坦方面随即谴责美以企图将约旦河西岸部分地区纳入以色列版图，认为相关地图不具任何合法性。巴方呼吁国际社会立即采取行动，制止美以双方的行为。

联合国安理会2月25日重申了对巴以“两国方案”的支持，这是美国公布新计划后，联合国安理会对此议题的首次表态。

不顾反对，“中东和平新计划”加快推进

2月25日，以色列总理内塔尼亚胡表示，以美两国联合绘图工作将“尽快完成”，纳入以色列版图的约旦河西岸部分地区将“适用以色列法律和主权”并“获得美国承认”，绘图工作一旦完成，以色列将立即对相关区域“行使主权”。

内塔尼亚胡还宣布，以色列将在约旦河西岸马阿勒阿杜明犹太人定居点新建3500套住房。马阿勒阿杜明是约旦河西岸最大犹太人定居点之一，若扩建计划落实，将实现定居点与耶路撒冷“地理接驳”，并将约旦河西岸“切割”为南北两部分，将显著破坏“两国方案”所涉及的建立有生存能力、领土毗连的巴勒斯坦国的可能。

巴勒斯坦总统府发言人鲁代纳发表声明称，美以两国政府将联合绘制的地图违反联合国决议。巴方“唯一接受的地图”是以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的巴勒斯坦国的地图。鲁代纳警告，美以双方针对巴勒斯坦采取的“危险升级行为”，将导致在联合国决议基础上实现公正和全面和平的任何机会丧失殆尽，加剧地区紧张局势。

美国政府不久前公布“中东和平新计划”，这一所谓“世纪协议”在耶路撒冷问题、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方。在该计划宣布后不到一个月时间，以色列在美国的支持下加快了定居点活动，全力推进新计划。在美国白宫公布新的年度预算提案中，白宫还将对约旦河西岸和加沙地带的援助削减为零，并扣留巴勒斯坦的安全援助，借此施压巴方接受这一计划。

美国驻以色列大使戴维·弗里德曼表示，一旦美以双边专家小组完成对以色列边界的精确定位工作后，以色列就可以获得该计划分配的领土。美国《国会山报》报道说，该计划中的巴勒斯坦国是“一个被以色列完全包围，处于被截断状态的国家”，其领土上分布约200个犹太人定居点。以色列负责全面安全并控制谁可以进入和离开巴勒斯坦国，“这对巴勒斯坦人来说并不像一个国家”。巴勒斯坦总统阿巴斯近日在联合国安理会发言称，按照美以这份“先发制人的计划”，巴勒斯坦国将支离破碎。

局势恶化，巴以矛盾和冲突进一步激化

国际舆论普遍认为，所谓“世纪协议”将导致以色列在巴勒斯坦领土上兴建的犹太人定居点合法化，令巴勒斯坦方面的处境越来越艰难，将进一步激化巴以矛盾和冲突。

联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫2月26日表示，以色列加快推进定居点建设“令人担忧”。以色列所有定居点建设都违反了国际法，并仍然是巴以和谈的主要障碍。姆拉德诺夫在向安理会汇报最新中东局势时表示，在加沙和约旦河西岸，以色列和巴勒斯坦人之间的冲突不断，火箭弹和迫击炮弹的相互攻击，只会将加沙带入另一轮“看不到尽头”的冲突中。

在过去的一个月时间里，巴勒斯坦方面从加沙地带向以色列发射了100多枚火箭弹和近百个爆炸装置。作为回应，以色列国防军向加沙地带发射了100多枚导弹，3名巴勒斯坦人被打死。在约旦河西岸，双方冲突仍在持续。在过去一个月，冲突造成7名巴勒斯坦人被打死，206人受伤，以色列方面也有16名安全人员和7名平民受伤。内塔尼亚胡日前强硬警告说，如果新一轮火箭弹攻击继续，以色列将开战，对加沙武装分子进行“压倒性打击”。

针对局势恶化，姆拉德诺夫强调，目前巴以和平前景黯淡，必须回到共同商定的调解框架内，确保能够恢复有意义的谈判。姆拉德诺夫敦促以色列避免采取单边行动，因为这将导致不稳定并进一步破坏基于相关联合国决议、国际法和双边协定重启巴以磋商的前景。

回归共识，“两国方案”才能实现持久和平

联合国安理会2月25日重申，支持巴以“两国方案”。安理会声明称，所有各方都应避免破坏两国方案的可行性，以维护公正、全面和持久和平的前景。必须作出集体努力，就中东和平进程中所有最终地位问题进行“可信的谈判”。

在26日的联合国人权理事会第四十三届会议上，中方代表表示，当前巴勒斯坦人民仍在遭受巨大苦难，巴以双方冲突对抗不断，互信侵蚀殆尽，已经偏离和平进程的正确轨道。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，都应该倾听主要当事方特别是巴勒斯坦方面的看法和主张，听取地区国家和组织的呼声，通过巴以双方的平等对话和谈判达成协议。

埃及开罗大学政治学教授诺汉·谢赫在接受本报记者采访时表示，“中东和平新计划”是造成巴以动荡加剧的根源，该计划完全偏袒以色列，是不公平、不公正的“霸王条款”，是为美国和以色列内政服务的工具。

在美国内部，反对声音也不小。美国外交关系协会高级研究员菲利普·戈登说，“中东和平新计划”是“偏执的”，为以色列更广泛地吞并巴被占领土铺平道路，会激起巴勒斯坦人的愤怒并可能引发更多暴力冲突。

联合国巴勒斯坦人权状况特别报告员迈克尔·林克强调说，“中东和平新计划”不是推动巴以持久和平的良方。美国的计划将颠覆基于规则的国际秩序，可能会破坏国际社会对解决巴以冲突的长期共识。

国际危机组织分析师塔里克·巴科尼认为，美国政府推出的和平计划扼杀了通过谈判达成和解的希望，这份所谓的和平计划让和平变得更加遥远。

（本报华盛顿、开罗2月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)