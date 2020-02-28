“我们始终和中国政府、中国人民在一起”（患难见真情 共同抗疫情）

连日来，多国卫生部门官员、医学机构或组织的专家学者在接受本报记者采访时，从专业角度对中国抗击新冠肺炎疫情工作表示支持认同，对中国医务工作者的专业精神表示敬佩，并希望提供帮助。

“全世界科学家都感谢中国的信息分享”

在发现新冠病毒后的几天之内，中国科研人员迅速将该病毒的基因组序列分享到公共平台上。基于此基因组序列，用于检测病毒的聚合酶链式反应（PCR）工具被迅速开发出来，其他国家也因此有可能做好准备，具备能力检测本国可能发生的感染病例。对此，国际医学界予以高度评价。

来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、荷兰、马来西亚、意大利、西班牙等国的多位公共卫生专家，日前在国际顶级医学期刊《柳叶刀》发表联合声明，对中国科学家，特别是公共卫生专业人员和医疗卫生工作者，迅速分离鉴别病原体、采取重大措施减少传播，与全球卫生界分享研究结果给予高度评价，呼吁促进科学的论证和团结，而非误传和猜想。参与联署的马来西亚病毒学家林世杰表示，中国科学家认真研究从蝙蝠身上发现并提取的新冠病毒，并将病毒基因组序列发表在国际期刊上。“其他国家的科学家能据此做相关研究，并研发特效药和疫苗，全世界科学家都感谢中国的信息分享。”

《柳叶刀》2月24日刊登世卫组织总干事谭德塞与世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦共同署名的文章，介绍了科学界应对新冠病毒的努力，特别称赞了中国科学家共享新冠病毒基因组测序信息等贡献。文章说，中国医生们在流感季迅速识别出新冠病毒，并通过全球科研网络与国际同行共享新冠病毒基因组测序信息等，这为后续科研工作奠定了基础，有助于加速开发针对新冠病毒的疫苗和药物。

日本科学协会会长、知名生命科学学者大岛美惠子表示：“中国科学家和医疗卫生工作者的高水平科研能力和敬业精神值得尊敬。我深知分离新型病毒工作的难度。中国科学家在短时间内从环境样本中成功分离出病毒，并公布该病毒基因组序列，这对于打赢这场疫情防控阻击战具有重要意义。”

法国巴斯德研究所疫苗创新实验室主任弗雷德里克·唐吉教授正带领团队研制疫苗。唐吉对中国的贡献表示感谢：“中国在共享信息、控制疫情传播方面做得很好。中国的努力保护了其他国家。我对中国科学家和医疗卫生工作者所作的努力充满敬意，我们十分愿意与之合作。”

世界神经外科学会联合会认为，中国如此迅速地确认病毒种类和公布病毒基因组序列，同时采取积极举措全力遏制疫情蔓延，令人钦佩。该联合会愿加入研究病毒和抗击疫情的行动，为战胜新冠肺炎疫情尽自己的一份力。

“中国采取的有力行动让其他国家获得疫情防控的‘窗口期’”

当前，抗击新冠肺炎疫情是中国政府头等大事。本着对中国人民和世界人民生命安全和身体健康高度负责的态度，中国运用举国体制，采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，取得积极成效，疫情防控呈现良好态势。国际医学界人士认为，中国应对疫情的举措务实高效，也为其他国家提供了很好的借鉴。

“中国政府在疫情防控阻击战中表现出色。”日本感染内科专家、神户大学教授岩田健太郎2003年非典期间在北京工作，“中国政府针对不同地区采取‘差异化’防控措施取得良好成效，中国应对疫情的措施值得借鉴。”

林世杰表示，在过去一段时间，埃博拉、寨卡、中东呼吸综合征等疫情给世界医疗卫生体系带来了挑战。国际合作在应对全球性疫情上正发挥着越来越重要的作用。“中国采取的有力行动让其他国家获得疫情防控的‘窗口期’。”

曾参与非典疫情防控的日本东北大学大学院医学教授、世卫组织西太平洋区域办事处传染病前对策顾问押谷仁表示，通过目前一些医学杂志发布的数据来看，武汉的相关医院为患者提供了高水平的治疗。

比利时安特卫普大学医院传染病和热带医学部主任埃丽卡·弗利格表示，我们很关心中国医生和护士，他们在传染病肆虐的环境下工作，难度和危险性可想而知。中国同仁非常值得钦佩，我们全力支持他们。

“中国医务人员是英雄。”收治数名新冠肺炎患者的德国慕尼黑施瓦宾医院传染病中心负责人克莱门斯说：“救治感染者需要很大勇气。中国一个医生可能要负责很多名患者，他们是冒着生命危险救人，我要向他们致敬。”

“发生在中国的紧急事件也是我们的紧急事件”

面对疫情，多国卫生部门官员和国际医学界人士认为，各国命运相连，休戚与共，没有国家能置身事外，应该相互配合，团结协作，一起支持中国应对新冠肺炎疫情带来的挑战。

“不能将新冠肺炎疫情仅仅看成中国的事情，全世界应该携手应对。”马来西亚卫生部副部长李文材指出，各国应该携手遏制疫情，加强信息共享，为中国提供物资援助等。

巴基斯坦总理国家健康服务、规范与协调事务特别助理扎法尔·米尔扎表示，巴基斯坦赞赏中国在疫情防控上采取的负责任举措。在此困难时刻，巴基斯坦政府和人民坚定地与中国人民站在一起，坚定支持中方为防控疫情所作努力，愿为中方抗击疫情提供一切帮助。巴方充分相信中方防控措施，支持巴中双方正常人员往来，对中方早日战胜疫情充满信心。

孟加拉国卫生部长扎西德·马莱克日前表示：“孟加拉国总理哈西娜指示卫生部向中国捐赠医疗物资，以此向奋战在抗击疫情一线的中国医务人员表示敬意。面对严峻的疫情，我们感同身受。我们始终和中国政府、中国人民在一起。”

国际计划生育联合会近日发起全球募捐倡议支持中国抗击新冠肺炎疫情，首批向中国捐赠的10万只N95口罩已运抵中国。国际计生联总干事阿尔瓦罗·贝尔梅霍积极评价中国为抗击疫情所作努力。他表示：“发生在中国的紧急事件也是我们的紧急事件。”

世界针灸学会联合会副主席、伊朗教授阿米尔·胡曼·卡扎米表示：“向英雄的武汉人民和中国医务人员致敬，相信中国人民一定能战胜疫情。”

（本报北京、东京、巴黎、曼谷、伊斯兰堡、日内瓦2月27日电 记者曲颂、苑基荣、刘军国、李永群、林芮、丁雪真、张朋辉）

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)