收紧肌肉 放松神经 法国滑雪胜地如何吸引着众多爱好者

Le Village de Lessy自助公寓的外观，建筑经过精心设计。

Le Grand Bornand的Savoyard村庄是家庭的理想滑雪胜地。

Le Grand Bornand位于安纳西（Annecy）、夏木尼（Chamonix）和日内瓦（Geneva）之间的阿拉维斯（Aravis）山脉中，很安静。

然而这里Savoyard村庄，虽没有夜总会的喧嚣，却年复一年地吸引了众多法国滑雪家庭，是其放松的神经的完美之地。

这里包含两个滑雪度假村，位于1000米处的Grand Bornand和1,300米处的Chinaillon，你可以在复活节假期将其中的一个度假村定为基地。

Le Village de Lessy，则是这里宽敞舒适的自助式公寓，布局可最大程度地容纳五口之家，公寓地下室设有滑雪储物柜。

度假村的教堂。

滑雪教练可以指导孩子们滑雪，大人们则是时候面对自己的挑战了，能力有限的滑雪者也可以在此时提高自己的滑雪能力。

Le Grand Bornand90公里的滑雪道上有许多柔和的绿色和蓝色，令人感到心情放松。

雪道也非常适合孩子们。对于高级滑雪者来说，如果觉得还不够过瘾，可以跳上前往邻近度假胜地La Clusaz的班车，到那里的更具挑战性的地形上让自己精疲力尽。

在自助式公寓可以观赏山脉雪景。

要经济实惠，自助式饮食总是很明智的。这要感谢谢赫斯基（Huski），这是一项外卖服务，可直接将最丰富美味的食品运送到你的木屋。

这需要你在用餐时间之前指定好你的送餐时间，否则你只能在就寝前盯着空空的微波炉了。如果没有奶酪，那可不是一个完美的滑雪假期。

Le Village de Lessy自助公寓的内部，可称其为宽敞舒适。

没有比Le Jalouvre更适合敞开胃口的地方了，这里是最热闹的餐厅，还能为你提供令人难忘的夜间夜宵。

除了滑雪的安排，你还可以前往安纳西（Annecy），那里壮丽的湖泊和中世纪小镇让人感到惊奇。

回家之前的最后一个夜晚可以到尚贝里小镇（Chambery）的坎迪城堡（Chaeau de Candie），这是一个光彩照人的地方，在那喝了一杯酒店自酿的Viognier葡萄酒，欣赏萨瓦（Savoie）的景色。

(责编：燕勐、杨牧)