我驻菲律宾大使馆举办抗疫图片展

人民网曼谷2月27日电（记者赵益普）27日，中国驻菲律宾使馆举办抗击新冠肺炎疫情图片展。菲律宾外交部副部长、东盟事务高官马纳罗、东盟其他9国驻菲使节以及菲华侨华人代表到馆观展。

在使馆一楼大厅，金属展架一字排开，陈列着29张精选图片，并配有英文展签。一张张图片如同一枚枚书签，标记着一个多月来中国举国上下以及中国和东盟国家携手抗击疫情的众多感人瞬间。

据了解，展览共分为四个部分：“举国上下齐心抗击疫情”、“守望相助携手共克时艰”、“中菲同舟共济相互扶持”、“全力抗疫践行外交为民”。在图片展现场，参观者在每张图片前都久久驻足观看，纷纷赞叹中国人民特别是医务工作者的英勇顽强和不怕牺牲的精神，敬佩中国为防止新冠肺炎病毒在全球扩散所做的巨大努力和牺牲。

东盟友人们表示，中方的联防联控体系在人类历史上前所未有，决心之大，令人敬佩。正是由于中国采取的迅速和强有力措施，本地区才能在应对疫情上取得现在这样的成果。

华侨华人代表们纷纷表达对中国抗击新冠肺炎疫情的关切和支持，愿尽自己最大力量帮助祖（籍）国政府和人民早日战胜疫情。相信在习近平主席的坚强领导下，在国际社会的广泛支持下，中国政府和人民必将最终战胜疫情，早日恢复正常的工作生活秩序。

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