外交部：韩日抗击疫情，中国不会缺席

人民网北京2月27日电 据外交部网站消息，2月27日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

一、应乌拉圭政府邀请，国家主席习近平特使、生态环境部部长李干杰将赴蒙得维的亚出席于3月1日举行的乌拉圭总统权力交接仪式。

二、应日本国家安全保障局长北村滋邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于2月28日至29日访问日本，并同北村局长举行新一轮中日高级别政治对话。

向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月26日0—24时，中国境内新增治愈出院病例2750例。截至2月26日24时，中国境内累计治愈出院病例32495例。

问：你刚刚发布了杨洁篪主任将访日的消息，请问中方对此访有何期待？

答：新冠肺炎疫情发生以来，日本政府和社会各界给予中方真诚友善的支持，双方也围绕共同应对疫情开展了互助合作。这不仅体现了中日两国作为近邻守望相助、共克时艰的可贵精神，也是两国人民友好情谊的生动体现。杨洁篪主任此时应邀访日，充分表明了中方对中日关系的高度重视、双方届时将就中日关系、携手抗击疫情以及其他共同关心的问题深入交换意见。我们希望通过此访，落实两国领导人重要共识，增进高层战略沟通，加强应对疫情合作，推动中日关系进一步向前发展。

问：近期，韩国、日本新冠肺炎疫情防控形势日趋严峻，引起国际社会和中国民众的关注。请问中方对加强同韩、日抗疫合作有何考虑？

答：我们一直密切关注韩国、日本国内新冠肺炎疫情发展。中方对韩、日两国政府和人民为中国抗击疫情提供的支持和帮助深表感谢，对两国目前面临的疫情形势感同身受。中日韩是一衣带水的友好邻邦，在疫情面前更是命运共同体。在韩国、日本抗击疫情的努力中，中国不会缺席。

当前形势下，我们愿同韩国、日本完善并强化卫生防疫沟通协调应急机制，加强互通疫情信息，交流防控经验和技术，并开展诊疗方案、药品和疫苗研发等领域合作。

我们愿与两国开展联防联控，共同强化口岸防控措施，加强检验检疫，减少非必要的跨境旅行。

中国疫情防控正处于最吃劲的关键时期，但我们愿尽己所能，向韩国、日本提供力所能及的帮助。“岂曰无衣，与子同裳”是中、日、韩守望相助、共克时艰的真实写照。

问：我们注意到外交部今天早上发布了蒙古总统巴特图勒嘎将访华的消息。你能否介绍此访安排，是否有进一步的信息可以提供？

答：蒙古是中国的友好邻邦。新冠肺炎疫情发生以来，蒙古政府和社会各界以各种方式支持中方抗击疫情。巴特图勒嘎总统此次专程访华，表达对中国抗击疫情的坚定支持，中方对此表示赞赏。巴特图勒嘎总统是疫情发生以来首位访华的外国元首，这充分体现了蒙方对中国人民的深情厚谊。

访问当天，习近平主席将同巴特图勒嘎总统会谈，李克强总理将同他会见。相信在两国领导人强有力的政治引领下，中蒙全面战略伙伴关系将迈向更高水平。

问：据报道，蒙古政府呼吁蒙古各界为中国抗击疫情提供援助，由蒙古自然环境与旅游部、外交部、财政部联合开启“永久邻居—暖心支持”援助中国行动，向全社会公开募集捐款。中方对此有何评论？

答：我们注意到这条十分暖心的报道，它提到的是一个很暖心的行动。新冠肺炎疫情发生以来，蒙古政府和社会各界以各种方式支持中方抗击疫情，这充分体现了蒙方对中国人民的深情厚谊。

中蒙两国山水相连，是好邻居、好朋友、好伙伴。近邻胜远亲，患难见真情。我们将进一步巩固中蒙两国人民之间的友好传统，助推中蒙关系取得新的更大的发展。

问：有消息人士称，近期中方将向日方提供一批应对新冠肺炎疫情的医疗物资？请问你能否证实？中方对此有何评论？

答：新冠肺炎疫情发生后，日本政府和人民对中方抗击疫情给予了大力支持帮助，我们对此铭记在心。面对疫情新的发展，中方愿在努力抗击本国疫情的同时，同日方分享信息和经验，向日方提供力所能及的支持和帮助。这是中日作为近邻同舟共济、守望相助的应有之义。此前中方已向日方交付了一批检测试剂盒。经双方沟通，我们正在准备向日方提供一些其他医疗物资，首批将于今天运抵日本。如果日方有进一步需求，我们将积极考虑。

问：据报道，2月26日，伊核协议联委会政治总司长级会议在维也纳举行。你能否介绍中方与会情况？

答：2月26日，有关各方在维也纳举行伊核全面协议联委会政治总司长级会议，讨论协议执行问题，并协调下步行动。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群大使率团参会。

会议期间，中方强调全面协议是多边外交重要成果，得到国际社会普遍支持。美国退出全面协议并对伊朗极限施压是伊核危机的根源。各方应以维护全面协议为出发点，客观公正处理伊核问题，坚持在联委会框架内协商解决履约分歧。当务之急是各方共同努力恢复全面协议权利和义务平衡。各方均重申致力于维护全面协议，赞同中方提出的循序渐进、分步对等恢复履约的原则，承诺采取切实举措，推动完整、有效执行全面协议。中方将继续同有关各方紧密协作，坚定维护全面协议，推动伊核问题政治外交解决进程。

问：近期韩国疫情严重。中方会否向韩方提供援助？这几天中国有人担心韩国疫情输入，韩国也有人认为中方反应过度、未对韩投桃报李，这对两国国民感情造成一定影响。中方对此有何评论？

答：疫情是没有国界的。前段时间，新冠肺炎疫情在中国集中爆发，包括韩国在内的国际社会担忧中国疫情扩散。现在韩国疫情加剧，作为近邻，中国人民担忧疫情输入，这都是可以理解的。但要看到，面对疫情，中韩两国政府和人民更多展现出的是守望相助、风雨同舟的邻里之情。我们不会忘记，文在寅总统强调“中国的困难就是韩国的困难”，韩国政府和社会各界对中方抗击疫情给予宝贵帮助和支持。近来韩国疫情加剧，我们感同身受，同样认为韩国的困难就是中国的困难。中方愿向韩方提供必要帮助，支持韩国政府和人民抗击疫情。中韩双方就此保持着密切沟通。据我了解，中国一些地方和企业已经或正在准备向韩方，特别是大邱市、庆尚北道等疫情严重地区提供援助。比如，山东省青岛市将向友城大邱捐赠一批防疫物资，正在紧急筹备，近日将分批空运到韩国。

我昨天已经说过，双方现阶段采取一些科学、专业、必要的措施，旨在控制不必要的跨境人员流动，最大限度减少疫情扩散风险，维护两国乃至地区和世界人民的生命安全和身体健康。这是两国和两国人民最大的共同利益所在。风雨之后是彩虹。我们相信，中韩双方本着互帮互助、共克时艰的精神，携手战胜疫情之后，两国友好感情会进一步加深，双方各领域交往合作会更加活跃。

问：我们从网上看到，美国犹太人公共事务委员会等几十家美国犹太人组织联名发表公开信对受新冠肺炎疫情影响的美华人和中国人民表达支持。你对此有何评论？

答：我也看到了有关公开信，这反映出美国犹太人组织对在美华人和中国人民的友好情谊，令人感动。这也是中美两国人民友好、中华民族与犹太民族友好的又一例证，我们对此表示赞赏并衷心感谢。

病毒没有国界。传染病是中美两国人民和世界各国人民面临的共同挑战。团结合作是战胜疾病的最有力武器。我们将继续同国际社会一道，全力打赢新冠肺炎疫情防控战，共同维护人类健康福祉。

问：中方通报了一例来自伊朗的输入型病例，此人系自伊朗返回中国宁夏。此人是中国国籍吗？

答：中方密切关注伊朗等国新冠肺炎疫情发展，愿同包括伊方在内的国际社会各方共同开展联防联控，分享经验，加强合作，采取科学、适当、有针对性的防控措施，共同维护全球公共卫生安全。

你关心的具体问题，我会后可以帮你了解一下。

问：近期有报道称，中方对自外国入境的人员进行检疫隔离，但同时主张其他国家不应对自中国前往上述国家的人员采取同样的措施。你能否解释这是为什么？

答：我也看到了《华尔街日报》有关报道。疫情没有国界。近期一些国家为加强疫情防控，针对人员出入境采取了一些必要措施，主要出发点大都是维护本国和外国公民的身体健康和生命安全，维护地区和全球公共卫生安全。只要这些措施是科学、专业和适度的，大家应该都能理解。我们愿同各方加强沟通协作，探讨加强联防联控，有效阻止疫情跨国扩散，维护好地区和全球公共卫生安全。

(责编：贾文婷、杨牧)