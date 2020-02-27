韩国、日本的朋友们：

我是一位中国东北人，经常去韩国和日本，在两国有不少好朋友，大家彼此了解，无话不谈。元旦的时候，我们聚会聊天时说，中日韩都要迎来鼠年了，鼠是比较闹腾的，但别闹腾过头。没想到一开年，中国人就遭了新冠肺炎这场大疫，韩日两国这些天疫情也快速升温蔓延，大家心里都很沉重，大家都不容易啊。长时间憋在家里，我从网上看的东西比较多，网上交流也比较多，注意到韩国和日本的朋友对中国近来防止境外疫情输入的一些做法有意见，这我得说几句话了。

韩国和日本对中国的帮助，中国人铭记在心！中国疫情爆发时正值中国人最重要、最热闹的节日--春节，但这个春节中国人过得很艰难，大家闭门不出、精神紧张。此时此刻，来自韩国、日本以及全球各地的慰问和援助纷沓而至，“中国的困难就是我们的困难”，“山川异域，风月同天 ”成了最温暖的问候和最贴心的诗句。1月25日凌晨，日本企业伊藤洋华堂公司通过川航航班，将100万只口罩运抵成都，这是疫情爆发后中国最早接收到的国际援助物资。日本石川县羽咋市仅有2万人，当地的“日中友好协会”会员不过50名，会费紧张，却一次购买4000只口罩支援中国。有一位日本小姑娘，穿着中国旗袍，在寒风中怀抱募捐箱，不停向路人深鞠躬，为武汉募集50余万日元善款。日本外相茂木敏充说，“遇到困难时倾力相助的朋友才是真朋友”，这一点中日两国是想通的，中国老百姓的感受很强烈。

在韩国，就读武汉大学的韩国留学生车妍柱寄往中国30万韩元捐款支票。她在来信中说：“这点钱多多少少是我的一点儿心意。”首尔市民金善玉夫妇向中国驻韩使馆寄去口罩，表示：“希望能给经受病毒折磨的武汉市民小小的帮助。”棋手李昌镐、申真谞等，演员李英爱、金高银等，通过各种形式对中国表达支持。文在寅总统与习近平主席通电话时说，“韩中是近邻，中国的困难就是韩国的困难。韩方将坚定同中方站在一起，愿继续为中方抗击疫情提供援助。”韩国新任驻武汉总领事姜承锡如期赴武汉履新，表示要与中国湖北的朋友们同甘共苦，共同战疫。

所有这些感人的语言、画面和故事，反复在中国的电视和网络上涌现，让中国人感受到隆冬里的温暖，体味到“远亲不如近邻”的真谛。中国人苦战在抗疫一线，但我们并不孤单，有韩日等国的好朋友、好邻居、好伙伴的支持，我们的信心更足，力量更大。我们深深感谢韩日朋友雪中送炭的帮助，这种感谢不是口头上的，也不仅仅是政府的外交表态，而是中国老百姓的心声，是中国民众的真情实感。

韩国和日本的困难，中国人感同身受！中国的抗疫处于最吃劲的关键阶段，每天有新增病例，有病患不幸去世，湖北和武汉还在封控状态之下，即使在这样紧张的时候，我们没有只顾自己，而是密切关注韩日等国的疫情，对疫情蔓延和民众承受的压力、苦痛感到难过，很想为韩日的朋友们做些什么。中国外长王毅与日本外相茂木敏充和韩国外长康京和通电话时表示，“中方同样关注日本国内的疫情，已根据日方需求提供了必要医疗防护物资，今后如日本有需要，中方愿继续提供力所能及的帮助。”“中韩互为近邻，守望相助，休戚与共，近来韩国疫情加剧，中方感同身受。韩国的困难就是我们的困难。中方愿向韩方提供必要帮助，支持韩国政府和人民抗击疫情。”我觉得王外长说得好，说出了中国民众的心里话。

我听说，得知日本检测试剂不足的情况和紧迫需求之后，中方克服自身物资紧张的困难，立即多方协调相关企业，紧急向日本国立传染病研究所捐赠一批核酸检测试剂盒。中国外交系统也向韩国方面表达了类似的善意。我看到，这几天旅日旅韩的华侨华人自发在街头向韩日朋友们免费发放口罩，装口罩的纸箱上写着“来自武汉的报恩”，这是中国民众对韩日朋友真挚的回报和支持。“投木报琼，永以为好”，中国人也希望以这样的友情互动，进一步增进中日韩三国的民间友好，为双边和三边关系改善发展夯实基础、增加动力。

中国各地采取的一些应急措施，是为了大家好！这几天韩日两国的确诊病例数量增长地非常快，不仅中国朋友关切，全世界都揪心。韩日经济发展水平比较高，医疗条件比较好，也有减灾防灾的丰富经验，我们相信两国政府和人民有信心、有能力控制疫情。但也要看到，韩日两国官方和专业人士都认为，当前两国感染人数底数尚未摸清，大量隐患犹存，疫情尚在爆发期，得到控制任重道远。韩国媒体还报道说，目前大邱等地试剂、检测人员不足，医院很难做到“应收尽收”、“应治尽治”，仍有许多疑似症状者在社会上活动。日本也有媒体报道称，现有医疗资源难以满足需要，轻症患者甚至只能暂且在家修养隔离。作为中国抗疫的全程经历者，我们为韩日朋友着急，也有些紧张和不安。

到目前为止，减少和限制人员流动是控制疫情蔓延最有效的办法，这既是专业人士的忠告，也是普通人的经验。过去一个多月里，武汉人不能出城，甚至不出门，中国各地加强了人员流动的管控，采取了很多限行、封控、隔离和检疫措施，方才遏制住新增确诊病例快速攀升的曲线。若非如此，现在的中国很有可能省省皆湖北、城城皆武汉，后果不堪设想。韩日同中国隔海相望，人流频密，在彼此国家都有十多万侨民。即使在中国疫情之下，每天三国之间仍有数十个航班和数千人跨境往来。如果现阶段不加及时、有效的管控，病毒很可能“倒灌”回中国，这种个案实际已经发生了，引起方方面面的警惕和不安。如果放任这一漏洞存在和扩大，中国政府和民众克服巨大困难、付出巨大牺牲的防疫努力可能付之东流。如果中国抗疫形势出现反复甚至前功尽弃，如果青岛、烟台、大连或是北京的望京因为境外疫情输入而导致抗疫阻击战失利，不仅中国人承受不起，韩国和日本的朋友也承受不起。如果中国的疫情长期胶着，如果毗邻韩国和日本的中国城市做不到“零感染”，那么大家怎么可能放开手脚到对方国家去做生意、留学或旅游，相反，三国的经济秩序和人民生活都会遇到更大的麻烦。

中国对外国朋友采取的防疫措施，是必要、慎重、精准和适宜的。疫情在中国爆发后，韩国和日本没有像个别国家对中方采取全面禁止入境、全面停发签证、停航等举措，而是根据形势发展动态施策，遵循世卫组织的建议，采取符合防控需要的有限度的国际旅行限制和检疫措施，这些中国人都看在眼里，没有提意见，我感觉中国政府对此也是理解和肯定的。面对韩国和日本疫情扩散的态势，我支持中国政府采取一些必要的入境限制和检疫隔离措施，我也建议中日韩三国的朋友没有必要原因和急迫需求，近一段时间少打“飞的”走动串门，包括留学生返校读书也可以缓些日子。这样做，不用多想瞎猜，就是防疫和医疗的需要，既为保护中国人自己，也为保护日韩朋友在内的各国朋友的身体健康和生命安全。这些措施是临时性的，疫情过后自然会取消。病毒蔓延不分国界，病毒传播不论国籍，抗疫当然必须各国同心协力。中方采取的措施不会是歧视性和过当的，将充分体现“国民待遇”和可调可逆。在中国的当下，所有的人自外地来北京，都被要求在家里或旅店里自我隔离两周，大家都自觉履行这一规定。各级政府和基层社区，对与湖北和武汉人有接触的来访者，对有发热症状的人，采取的措施会更严格。这些措施，对中外人士是一视同仁的，都是不得已而为之，都为中国广大民众认同和实行，希望来自韩国和日本的朋友充分理解。

未来一段时间，对中日韩三国疫情防控极为关键，我们恐怕要共同渡过一段比较困难的时期。中日韩是命运共同体，祸福共担，守望相助，这个时候，我们三国的朋友们要发扬共克时艰、同舟共济的精神，看长远看大局，讲友谊讲团结，多体恤多互助，少埋怨少疑虑。中国和东盟国家最近开了防疫特别外长会，我觉得中日韩三国也需要有类似会议，推进类似协作，而且水平可以更高，程度可以更深。中国的一些专家学者建议三国外交、卫生、疾控等对口部门和专业部门加强沟通协调，及时当面开会或开视频会议，抓紧建立三国联防联控应急合作机制，进一步加强三国防控措施、出入境口岸检疫等方面的协调配合，在多边框架下加强国际公共卫生合作。很多专家还主张三国及时分享临床经验、病毒研究进展，携手推进诊疗方案、药品和疫苗研发。中国火神山、雷神山医院和多个方舱医院的建设受到韩国和日本朋友的赞叹，中国在社区、公共场所、工作场所的疫情防控积累了丰富经验，中国一些产业、消费和高新科技运用在疫情之下出现了一些新动向，可望形成新的市场，这些都值得三国共同发掘合作潜力。中国医疗防护物资的产能正在迅速恢复，我感觉，未来不仅能保障本国供应，而且能为韩日等世界各国的朋友提供力所能及的支持。

中日韩三国是地区乃至世界的重要经济体，疫情对双多边的经贸交往和务实合作已经造成不小的影响，可以讲我们是打断胳膊连着筯，一损俱损，一荣俱荣。我们需要也应该加强合作，努力将疫情对三国经济的影响降到最低，采取实际措施，确保各自国家以及地区产业链、供应链稳定，支持帮助受影响的行业、企业渡过难关。

还有一点很重要，我们中国人会继续像对待自己的家人一样，关心好、照顾好在中国的韩国、日本朋友们，相信韩国、日本朋友也会对中国人同样为之。

这两天，北京后海的冰渐渐化了，武汉珞珈山早樱也开了。“同气连枝，共盼春来”，这是我们共同的心愿。

敬颂春安！

一个普通的中国东北人

庚子初春于北京

(责编：贾文婷、杨牧)