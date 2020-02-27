国际观察：应对新冠病毒，美国真的准备好了吗？

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2月25日，美国参议院就国土安全部2021财年相关预算举行听证会，面对共和党参议员约翰·肯尼迪（John Kennedy)针对新冠肺炎疫情情况的连续发问，国土安全部代理部长查德·沃尔夫(Chad Wolf)却含糊其辞，“一问三不知”。

会上，肯尼迪问，美国目前有多少新冠病例，预估会增加多少。沃尔夫表示预测数量会上升，“但是不知道具体数字是多少”。在被问到“我们呼吸器数量够么”“我们口罩够么”等问题时，沃尔夫都没有给出明确答案，反而频频拿美国卫生和公共服务部（HHS）和疾病控制与预防中心（CDC）垫背。

对此，肯尼迪回应称，“部长先生，我必须得说句难听的，你的职责是保障大家的安全。而对于新冠病毒，美国民众需要直截了当的回答。从你那儿，我没有得到这样的回答。”

沃尔夫在听证会上的表现随即引来众多网友和媒体的差评。《华盛顿邮报》发文称，不管肯尼迪个人提出的问题是否公平，沃尔夫与肯尼迪的交流都表明，他对目前的情况并不十分了解。“这可不是什么好兆头。”

美国Vox Media记者阿伦·鲁帕（Aaron Rupar）在推特上讽刺称：“‘你是部长，你应该知道答案’——连约翰·肯尼迪都已经受够了查德·沃尔夫对新冠病毒的无知。”

在过去的几天里，沃尔夫并不是国土安全部唯一一个因为对新冠病毒缺乏了解而遭到指责的官员。此前，国土安全部代理副部长兼白宫新型冠状病毒特别工作组成员肯·库奇内利(Ken Cuccinelli)因在社交媒体上询问有关新冠病毒的信息，遭到了严厉的批评。周一，他因为无法打开约翰霍普金斯大学的疫情地图，而在推特上寻求帮助。

库奇内利的推特惹来诸多网友的嘲讽和不满。有网友留言称，“这是认真的吗？这种无能太可耻了。人民的生命危在旦夕。我们应该找个知道自己在干什么的人来负责。”

美国疾控中心警告称，疫情在美国的扩散“只是时间问题”，同时呼吁美国民众冷静对待、做好防疫准备。在其官网发布的一份声明中，疾控中心称新冠肺炎疫情爆发将对美国民众的日常生活造成严重影响，并呼吁企业、医院、社区、公众开始为疫情做好准备。

打脸的是，尽管美国专业机构一再发出警告，作为“最高统帅”的特朗普却频频在多个场合表达了对疫情的乐观态度。

25日，特朗普在访问印度期间的新闻发布会上表示，多数感染病毒的美国患者正在好转，疫情将“很快过去”。他于25日凌晨在推特上写道：“在美国，新型冠状病毒在很大程度上得到了控制。我们正在与各方及所有相关国家保持联系。美国疾控中心和世界卫生组织一直在努力工作，（他们）非常聪明。股票市场开始一片大好了！”

对此，CNN刊文称，特朗普对新冠病毒有很多想法要么是错误的，要么从事实上说令人存疑，“往好了说是非常乐观，往坏了说是严重误导”。

随着公众和媒体对白宫就新冠肺炎疫情处理方式的批评声音愈加激烈，2月26日晚，特朗普和美国疾控中心官员共同出席新闻发布会，会上特朗普任命副总统彭斯全权负责新冠病毒工作，并称疫苗进展非常顺利，美国人感染新冠病毒的风险“非常低”，并补充说，“我们有着全世界最伟大的人民，我们真的做好了准备。”

但特朗普此番乐观言论再次被打脸。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福西（Anthony Fauci）随后在新闻发布会发言驳斥称，尽管疫苗在快速研发中，但让疫苗正式投入使用至少还需要“一年到一年半的时间”。

事实上，美国政府应对新冠肺炎疫情的方式一直饱受诟病。美国CNBC电视台报道，2月24日，参议院少数党领袖、纽约州民主党参议员查克·舒默（Chuck Schumer）抨击特朗普政府提出的应对新冠病毒的25亿美元预算“太少、太迟”，并于26日宣布了一项85亿美元的新冠病毒提案。

与此同时，美国似乎正在陷入口罩荒。据《纽约邮报》报道，美国卫生部长亚历克斯·阿扎（Alex Azar）此前在一场国会听证会上，针对国会议员提出的美国口罩储备是否充足的问题时表示，目前美国的战略储备只有3000万个N95口罩，但医护人员的口罩需求为3亿个，缺口2.7亿，并表示“这是一场全球范围内前所未有的、严重的健康挑战”。

华盛顿州民主党参议员帕蒂·默里(Patty Murray)对此表示愤怒，称政府对疫情的处理是“不可接受的”，并称“我们不能在最后一分钟才开始制定计划。”

截至2月26日，美国确诊病例已上升至60例。其中15例为美国本土确诊；3例来自从武汉撤出的侨民；另外42例来自从“钻石公主”号邮轮撤回的侨民。

2009年4月起的一年多时间里，H1N1流感病毒在美国肆虐，造成6000多万美国人感染，1.2万人死亡。在当前这个流感季，美国疾控中心估计，至少2900万人感染，28万人住院，1.6万人死亡。

传染病防控的糟糕纪录，加上应对自然灾害如卡特里娜飓风的“典型失败”，令人们对美国突发公共事件应对能力心存疑问。

面对新冠病毒疫情，我们不禁要问，美国政府，尤其是联邦官僚体系，真的准备好了吗？乐观情绪的背后，是真的成竹在胸，抑或只是在体制运转不畅下强装“佛系”。

(责编：贾文婷、杨牧)